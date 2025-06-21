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В Херсонской области при обстреле ВСУ рынка пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/vsu-2024498797.html
В Херсонской области при обстреле ВСУ рынка пострадал мирный житель
В Херсонской области при обстреле ВСУ рынка пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.06.2025
В Херсонской области при обстреле ВСУ рынка пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в результате обстрела рынка в Великих Копанях Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:12:00+03:00
2025-06-21T14:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
новая каховка
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела рынка в Великих Копанях Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Сегодня враг нанёс террористический удар по овощному рынку в Великих Копанях Алешкинского округа — ранен один мирный житель. Он доставлен в Скадовскую ЦРБ", - написал Сальдо. Также под огнём оказались Алёшки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Днепряны, Песчановка и Старая Збурьевка, написал он.
https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024439885.html
херсонская область
каховка
новая каховка
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херсонская область , каховка, новая каховка, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Новая Каховка, Владимир Сальдо
В Херсонской области при обстреле ВСУ рынка пострадал мирный житель

Сальдо: мирный житель ранен при обстреле ВСУ рынка в Херсонской области

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Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела рынка в Великих Копанях Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сегодня враг нанёс террористический удар по овощному рынку в Великих Копанях Алешкинского округа — ранен один мирный житель. Он доставлен в Скадовскую ЦРБ", - написал Сальдо.
Также под огнём оказались Алёшки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Днепряны, Песчановка и Старая Збурьевка, написал он.
Штурмовые подразделения ВС России - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Острова в устье Днепра Херсонской области зачищены от ВСУ, заявил Сальдо
Вчера, 06:08
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаНовая КаховкаВладимир Сальдо
 
 
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