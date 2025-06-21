https://ria.ru/20250621/vsu-2024498797.html

В Херсонской области при обстреле ВСУ рынка пострадал мирный житель

В Херсонской области при обстреле ВСУ рынка пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.06.2025

В Херсонской области при обстреле ВСУ рынка пострадал мирный житель

Мирный житель ранен в результате обстрела рынка в Великих Копанях Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:12:00+03:00

2025-06-21T14:12:00+03:00

2025-06-21T14:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

новая каховка

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела рынка в Великих Копанях Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Сегодня враг нанёс террористический удар по овощному рынку в Великих Копанях Алешкинского округа — ранен один мирный житель. Он доставлен в Скадовскую ЦРБ", - написал Сальдо. Также под огнём оказались Алёшки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Днепряны, Песчановка и Старая Збурьевка, написал он.

https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024439885.html

херсонская область

каховка

новая каховка

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