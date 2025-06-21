Рейтинг@Mail.ru
Рязанская область планирует развивать волонтерские "Добро.Центры" - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
10:35 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/volontery-2024461093.html
Рязанская область планирует развивать волонтерские "Добро.Центры"
Рязанская область планирует развивать волонтерские "Добро.Центры" - РИА Новости, 21.06.2025
Рязанская область планирует развивать волонтерские "Добро.Центры"
Рязанская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи, по всему региону... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T10:35:00+03:00
2025-06-21T10:35:00+03:00
пмэф-2025
рязанская область
павел малков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023694279_0:291:3071:2018_1920x0_80_0_0_67ae3f926a4ec410521496b7f6c05d17.jpg
РЯЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Рязанская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи, по всему региону планируется создание волонтерских "Добро.Центров", сообщил губернатор Павел Малков. "Заключили соглашение с Федеральным агентством по делам молодёжи. С руководителем Росмолодёжи Григорием Александровичем Гуровым обсудили совместную работу и молодёжную политику. Благодаря нацпроекту "Молодёжь и дети" для этого созданы все возможности", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он уточнил, что достигнута договоренность о визите руководителя Росмолодежи в Рязанскую область. "Планируем создавать молодежные центры и развивать волонтерские "Добро.Центры" по всему региону. Они станут точками притяжения для нашей молодежи", - подчеркнул Малков. По его словам, в регионе живет более 247 тысяч молодых людей. В прошлом году открылся Дом молодежи. Регион стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтеров. "Создаём возможности для обучения нашей талантливой и активной молодежи. За последние пять лет предоставили 181 грант на развитие молодежных проектов. Проводим военно-патриотические сборы для наших школьников и студентов. Работает региональный штаб #МЫВМЕСТЕ, к которому присоединилось уже более трех тысяч активистов", - добавил губернатор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/malkov-2023872108.html
https://ria.ru/20250619/ryazan-2023826181.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023694279_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_159a4fdcf2a9f9d62e5b9b65a3bcdbaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рязанская область, павел малков
ПМЭФ-2025, Рязанская область, Павел Малков
Рязанская область планирует развивать волонтерские "Добро.Центры"

Малков: Рязанская область договорилась с Росмолодежью о создании "Добро.Центров"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков на ПМЭФ-2025
Губернатор Рязанской области Павел Малков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Рязанской области Павел Малков на ПМЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Рязанская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи, по всему региону планируется создание волонтерских "Добро.Центров", сообщил губернатор Павел Малков.
"Заключили соглашение с Федеральным агентством по делам молодёжи. С руководителем Росмолодёжи Григорием Александровичем Гуровым обсудили совместную работу и молодёжную политику. Благодаря нацпроекту "Молодёжь и дети" для этого созданы все возможности", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Малков: наша задача - создать возможности для роста предпринимательства
19 июня, 12:53
Он уточнил, что достигнута договоренность о визите руководителя Росмолодежи в Рязанскую область.
"Планируем создавать молодежные центры и развивать волонтерские "Добро.Центры" по всему региону. Они станут точками притяжения для нашей молодежи", - подчеркнул Малков.
По его словам, в регионе живет более 247 тысяч молодых людей. В прошлом году открылся Дом молодежи. Регион стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтеров.
"Создаём возможности для обучения нашей талантливой и активной молодежи. За последние пять лет предоставили 181 грант на развитие молодежных проектов. Проводим военно-патриотические сборы для наших школьников и студентов. Работает региональный штаб #МЫВМЕСТЕ, к которому присоединилось уже более трех тысяч активистов", - добавил губернатор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Малков: в Рязанской области создадут филиал подмосковного парка "Патриот"
19 июня, 11:03
 
ПМЭФ-2025Рязанская областьПавел Малков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала