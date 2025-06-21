https://ria.ru/20250621/volontery-2024461093.html

Рязанская область планирует развивать волонтерские "Добро.Центры"

Рязанская область планирует развивать волонтерские "Добро.Центры" - РИА Новости, 21.06.2025

Рязанская область планирует развивать волонтерские "Добро.Центры"

Рязанская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи, по всему региону... РИА Новости, 21.06.2025

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пмэф-2025

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Рязанская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи, по всему региону планируется создание волонтерских "Добро.Центров", сообщил губернатор Павел Малков. "Заключили соглашение с Федеральным агентством по делам молодёжи. С руководителем Росмолодёжи Григорием Александровичем Гуровым обсудили совместную работу и молодёжную политику. Благодаря нацпроекту "Молодёжь и дети" для этого созданы все возможности", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он уточнил, что достигнута договоренность о визите руководителя Росмолодежи в Рязанскую область. "Планируем создавать молодежные центры и развивать волонтерские "Добро.Центры" по всему региону. Они станут точками притяжения для нашей молодежи", - подчеркнул Малков. По его словам, в регионе живет более 247 тысяч молодых людей. В прошлом году открылся Дом молодежи. Регион стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтеров. "Создаём возможности для обучения нашей талантливой и активной молодежи. За последние пять лет предоставили 181 грант на развитие молодежных проектов. Проводим военно-патриотические сборы для наших школьников и студентов. Работает региональный штаб #МЫВМЕСТЕ, к которому присоединилось уже более трех тысяч активистов", - добавил губернатор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/malkov-2023872108.html

https://ria.ru/20250619/ryazan-2023826181.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

рязанская область, павел малков