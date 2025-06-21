Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле ко Дню памяти и скорби зажгли 27 свечей - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
07:02 21.06.2025 (обновлено: 10:42 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/venesuela-2024442490.html
В Венесуэле ко Дню памяти и скорби зажгли 27 свечей
В Венесуэле ко Дню памяти и скорби зажгли 27 свечей - РИА Новости, 21.06.2025
В Венесуэле ко Дню памяти и скорби зажгли 27 свечей
Торжественная церемония "Свеча Памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби, состоялась в столице Венесуэлы на площади 80-летия Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T07:02:00+03:00
2025-06-21T10:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
венесуэла
каракас
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024461831_1:0:1178:662_1920x0_80_0_0_9b949671113c8a9fbd41715ad69c5473.jpg
МЕХИКО, 21 июн - РИА Новости. Торжественная церемония "Свеча Памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби, состоялась в столице Венесуэлы на площади 80-летия Победы в Великой Отечественной войне над нацизмом и фашизмом", сообщили в российском посольстве в Каракасе. "День памяти и скорби - это день, когда мы вспоминаем тех, кто ценой своей жизни остановил чудовищную машину нацизма. Наш долг - передавать правду о Великой Отечественной войне новым поколениям, чтобы подобное никогда не повторилось", - заявил в ходе церемонии посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. В ходе мероприятия участники почтили минутой молчания подвиг советского народа, зажгли 27 свечей в память о 27 миллионах жизней, отданных за Победу, и возложили цветы к Вечному огню. В церемонии приняли участие российские соотечественники, выпускники вузов СССР и России, венесуэльские общественные деятели и представители дипломатического корпуса дружественных стран, включая послов Белоруссии и Абхазии, заместителей главы МИД Венесуэлы Рауля Ли Кауси и Педро Сасcоне, а также представители мэрии Каракаса.
https://ria.ru/20250620/putin--2024156590.html
https://ria.ru/20250514/karakas-2016790246.html
венесуэла
каракас
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024461831_295:0:1178:662_1920x0_80_0_0_57d805bf1a819913f0a45ca31ab701d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, каракас, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Венесуэла, Каракас, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Венесуэле ко Дню памяти и скорби зажгли 27 свечей

В Каракасе в честь жертв Великой Отечественной войны прошла акция Свеча Памяти

© Фото : Посольство России в Венесуэле/ВКонтакте"Свеча Памяти" в Каракасе
Свеча Памяти в Каракасе - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фото : Посольство России в Венесуэле/ВКонтакте
"Свеча Памяти" в Каракасе
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 21 июн - РИА Новости. Торжественная церемония "Свеча Памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби, состоялась в столице Венесуэлы на площади 80-летия Победы в Великой Отечественной войне над нацизмом и фашизмом", сообщили в российском посольстве в Каракасе.
"День памяти и скорби - это день, когда мы вспоминаем тех, кто ценой своей жизни остановил чудовищную машину нацизма. Наш долг - передавать правду о Великой Отечественной войне новым поколениям, чтобы подобное никогда не повторилось", - заявил в ходе церемонии посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин в воскресенье возложит венок к Вечному огню в День памяти и скорби
20 июня, 11:41
В ходе мероприятия участники почтили минутой молчания подвиг советского народа, зажгли 27 свечей в память о 27 миллионах жизней, отданных за Победу, и возложили цветы к Вечному огню.
В церемонии приняли участие российские соотечественники, выпускники вузов СССР и России, венесуэльские общественные деятели и представители дипломатического корпуса дружественных стран, включая послов Белоруссии и Абхазии, заместителей главы МИД Венесуэлы Рауля Ли Кауси и Педро Сасcоне, а также представители мэрии Каракаса.
Торжественное открытие памятника 80 лет Победы в Великой Отечественной войне над нацизмом и фашизмом в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В Каракасе открыли памятник в честь 80-летия Победы
14 мая, 04:49
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреВенесуэлаКаракасРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала