https://ria.ru/20250621/venesuela-2024442490.html

В Венесуэле ко Дню памяти и скорби зажгли 27 свечей

В Венесуэле ко Дню памяти и скорби зажгли 27 свечей - РИА Новости, 21.06.2025

В Венесуэле ко Дню памяти и скорби зажгли 27 свечей

Торжественная церемония "Свеча Памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби, состоялась в столице Венесуэлы на площади 80-летия Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T07:02:00+03:00

2025-06-21T07:02:00+03:00

2025-06-21T10:42:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

венесуэла

каракас

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МЕХИКО, 21 июн - РИА Новости. Торжественная церемония "Свеча Памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби, состоялась в столице Венесуэлы на площади 80-летия Победы в Великой Отечественной войне над нацизмом и фашизмом", сообщили в российском посольстве в Каракасе. "День памяти и скорби - это день, когда мы вспоминаем тех, кто ценой своей жизни остановил чудовищную машину нацизма. Наш долг - передавать правду о Великой Отечественной войне новым поколениям, чтобы подобное никогда не повторилось", - заявил в ходе церемонии посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. В ходе мероприятия участники почтили минутой молчания подвиг советского народа, зажгли 27 свечей в память о 27 миллионах жизней, отданных за Победу, и возложили цветы к Вечному огню. В церемонии приняли участие российские соотечественники, выпускники вузов СССР и России, венесуэльские общественные деятели и представители дипломатического корпуса дружественных стран, включая послов Белоруссии и Абхазии, заместителей главы МИД Венесуэлы Рауля Ли Кауси и Педро Сасcоне, а также представители мэрии Каракаса.

https://ria.ru/20250620/putin--2024156590.html

https://ria.ru/20250514/karakas-2016790246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венесуэла, каракас, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне