https://ria.ru/20250621/ukraina-2024506678.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.06.2025

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T15:16:00+03:00

2025-06-21T15:16:00+03:00

2025-06-21T15:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее тревогу объявили в Сумской области, она продолжает звучать до сих пор. В 14.53 сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250606/povrezhdenie-2021237240.html

харьковская область

россия

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харьковская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины