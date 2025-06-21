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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/ukraina-2024506678.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.06.2025
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T15:16:00+03:00
2025-06-21T15:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее тревогу объявили в Сумской области, она продолжает звучать до сих пор. В 14.53 сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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харьковская область
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харьковская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской, Черниговской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкУкрытие
Укрытие - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Ранее тревогу объявили в Сумской области, она продолжает звучать до сих пор.
В 14.53 сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Поврежденные железнодорожные пути в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В Киевской области повреждены железнодорожные пути
6 июня, 08:46
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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