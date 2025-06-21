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Моор рассказал о росте экспорта Тюменской области - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
08:30 21.06.2025 (обновлено: 08:31 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/tyumenskaya-2024446812.html
Моор рассказал о росте экспорта Тюменской области
Моор рассказал о росте экспорта Тюменской области - РИА Новости, 21.06.2025
Моор рассказал о росте экспорта Тюменской области
Экспорт Тюменской области за 2024 год увеличился на 32%, особенно заметный рост произошел в сотрудничестве с Белоруссией, Арменией, Киргизией и Казахстаном,... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T08:30:00+03:00
2025-06-21T08:31:00+03:00
пмэф-2025
экономика
тюменская область
белоруссия
армения
александр моор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Экспорт Тюменской области за 2024 год увеличился на 32%, особенно заметный рост произошел в сотрудничестве с Белоруссией, Арменией, Киргизией и Казахстаном, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Моор. "Экспорт Тюменской области за 2024 год увеличился на 32% благодаря комплексному развитию ключевых отраслей, таких как нефтехимия (+60%), машиностроение (+40%) и АПК. Значительный вклад внесли и поставки изделий из металла (+60%). Особенно заметный рост произошел в сотрудничестве со странами СНГ, где объемы экспорта выросли на 178%, в первую очередь с Белоруссией, Арменией, Киргизией и Казахстаном", - сообщил Моор. Моор отметил, что продвижению продукции местных предпринимателей на международные рынки активно содействует Центр поддержки экспорта Тюменской области, он проводит консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности и полное сопровождение экспортных контрактов, что способствует увеличению объемов экспорта. Участие в формировании внешнеэкономической деятельности приняли резиденты Нефтегазового кластера и Агентства инноваций, что позволило предложить зарубежным партнерам широкий спектр высокотехнологичных продуктов и услуг и обеспечило комплексное решение задач заказчиков. Прорабатываются совместные исследовательские проекты с университетами Казахстана в нефтегазовой отрасли и Белоруссии по биобезопасности. Работа над достижением целей по дальнейшему росту и диверсификации экспорта, усилению позиций на внешних рынках продолжится. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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тюменская область
белоруссия
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экономика, тюменская область, белоруссия, армения, александр моор, снг
ПМЭФ-2025, Экономика, Тюменская область, Белоруссия, Армения, Александр Моор, СНГ
Моор рассказал о росте экспорта Тюменской области

Моор: экспорт Тюменской области за 2024 год увеличился на 32%

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Экспорт Тюменской области за 2024 год увеличился на 32%, особенно заметный рост произошел в сотрудничестве с Белоруссией, Арменией, Киргизией и Казахстаном, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Моор.
"Экспорт Тюменской области за 2024 год увеличился на 32% благодаря комплексному развитию ключевых отраслей, таких как нефтехимия (+60%), машиностроение (+40%) и АПК. Значительный вклад внесли и поставки изделий из металла (+60%). Особенно заметный рост произошел в сотрудничестве со странами СНГ, где объемы экспорта выросли на 178%, в первую очередь с Белоруссией, Арменией, Киргизией и Казахстаном", - сообщил Моор.
Моор отметил, что продвижению продукции местных предпринимателей на международные рынки активно содействует Центр поддержки экспорта Тюменской области, он проводит консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности и полное сопровождение экспортных контрактов, что способствует увеличению объемов экспорта. Участие в формировании внешнеэкономической деятельности приняли резиденты Нефтегазового кластера и Агентства инноваций, что позволило предложить зарубежным партнерам широкий спектр высокотехнологичных продуктов и услуг и обеспечило комплексное решение задач заказчиков. Прорабатываются совместные исследовательские проекты с университетами Казахстана в нефтегазовой отрасли и Белоруссии по биобезопасности. Работа над достижением целей по дальнейшему росту и диверсификации экспорта, усилению позиций на внешних рынках продолжится.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Тюменская область подписала соглашения с "Новатэком" и "Газпромом"
Вчера, 08:21
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаТюменская областьБелоруссияАрменияАлександр МоорСНГ
 
 
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