Моор рассказал о росте экспорта Тюменской области
Моор: экспорт Тюменской области за 2024 год увеличился на 32%
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Экспорт Тюменской области за 2024 год увеличился на 32%, особенно заметный рост произошел в сотрудничестве с Белоруссией, Арменией, Киргизией и Казахстаном, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Моор.
"Экспорт Тюменской области за 2024 год увеличился на 32% благодаря комплексному развитию ключевых отраслей, таких как нефтехимия (+60%), машиностроение (+40%) и АПК. Значительный вклад внесли и поставки изделий из металла (+60%). Особенно заметный рост произошел в сотрудничестве со странами СНГ, где объемы экспорта выросли на 178%, в первую очередь с Белоруссией, Арменией, Киргизией и Казахстаном", - сообщил Моор.
Моор отметил, что продвижению продукции местных предпринимателей на международные рынки активно содействует Центр поддержки экспорта Тюменской области, он проводит консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности и полное сопровождение экспортных контрактов, что способствует увеличению объемов экспорта. Участие в формировании внешнеэкономической деятельности приняли резиденты Нефтегазового кластера и Агентства инноваций, что позволило предложить зарубежным партнерам широкий спектр высокотехнологичных продуктов и услуг и обеспечило комплексное решение задач заказчиков. Прорабатываются совместные исследовательские проекты с университетами Казахстана в нефтегазовой отрасли и Белоруссии по биобезопасности. Работа над достижением целей по дальнейшему росту и диверсификации экспорта, усилению позиций на внешних рынках продолжится.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.