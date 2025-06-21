https://ria.ru/20250621/trevoga-2024440634.html
В Мордовии отменили беспилотную опасность
В Мордовии отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 21.06.2025
В Мордовии отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщила администрация региона. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T06:16:00+03:00
2025-06-21T06:16:00+03:00
2025-06-21T06:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика мордовия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщила администрация региона. Опасность была объявлена в 2.46, она продлилась три часа 17 минут. "Уважаемые жители! Отбой опасности по БПЛА в Республике Мордовия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Мордовия
В Мордовии отменили беспилотную опасность
В Мордовии объявили отбой опасности по БПЛА