https://ria.ru/20250621/trevoga-2024440634.html

В Мордовии отменили беспилотную опасность

В Мордовии отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 21.06.2025

В Мордовии отменили беспилотную опасность

Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщила администрация региона. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T06:16:00+03:00

2025-06-21T06:16:00+03:00

2025-06-21T06:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

республика мордовия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщила администрация региона. Опасность была объявлена в 2.46, она продлилась три часа 17 минут. "Уважаемые жители! Отбой опасности по БПЛА в Республике Мордовия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, республика мордовия