https://ria.ru/20250621/trevoga-2024438812.html

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 21.06.2025

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области спустя семь часов, сообщило главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T05:42:00+03:00

2025-06-21T05:42:00+03:00

2025-06-21T05:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области спустя семь часов, сообщило главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. Опасность была объявлена в пятницу в 22.06 мск, она длилась семь часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в Белгородской области 05.05 мск", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240813/bpla-1966044119.html

белгородская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность