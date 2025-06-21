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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 21.06.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области спустя семь часов, сообщило главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T05:42:00+03:00
2025-06-21T05:42:00+03:00
2025-06-21T05:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области спустя семь часов, сообщило главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. Опасность была объявлена в пятницу в 22.06 мск, она длилась семь часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в Белгородской области 05.05 мск", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240813/bpla-1966044119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области спустя семь часов отменили опасность атаки БПЛА