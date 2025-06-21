https://ria.ru/20250621/trevoga-2024438668.html
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 21.06.2025
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T05:40:00+03:00
2025-06-21T05:40:00+03:00
2025-06-21T05:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивановская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148334/25/1483342513_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b6999ed64e2734de48aa73453776e3a.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 2.14, она длилась почти три часа. "Оперативный штаб: отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - говорится в сообщении регионального правительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148334/25/1483342513_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_feca70e1097347a40d0393ed060242bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Безопасность
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области спустя три часа отменили опасность атаки БПЛА