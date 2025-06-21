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Тюменская область подписала соглашения с "Новатэком" и "Газпромом" - РИА Новости, 21.06.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
08:21 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/soglasheniya-2024445902.html
Тюменская область подписала соглашения с "Новатэком" и "Газпромом"
Тюменская область подписала соглашения с "Новатэком" и "Газпромом" - РИА Новости, 21.06.2025
Тюменская область подписала соглашения с "Новатэком" и "Газпромом"
Правительство Тюменской области на Петербургском международном экономическом форуме подписало соглашения с ведущими компаниями нефтегазового комплекса –... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T08:21:00+03:00
2025-06-21T08:21:00+03:00
тюменская область
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александр моор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Правительство Тюменской области на Петербургском международном экономическом форуме подписало соглашения с ведущими компаниями нефтегазового комплекса – "Новатэком" и "Газпромом", они касаются сотрудничества в научной и образовательной сфере, а также совместных усилий в сфере импортозамещения, сообщил губернатор Александр Моор. &quot;С &quot;Новатэком&quot; … соглашение касается научной и образовательной сферы. Проще говоря, это сотрудничество в создании Тюменского межуниверситетского кампуса. ... Соглашение с компанией &quot;Газпром&quot; касается совместных усилий по теме импортозамещения. В Тюмени есть завод, который входит в систему &quot;Газпрома&quot;. И уже в этом году будет выпускаться полностью импортозамещенный двигатель газоперекачивающий&quot;, - рассказал на брифинге журналистам Александр Моор.Моор напомнил, что с "Новатэком" в 2021 году уже было заключено соглашение о сотрудничестве в технологической сфере, новое соглашение посвящено развитию научного, технического и образовательного потенциала региона с целью преодоления технологических вызовов в нефтегазовой сфере и развития высокотехнологичного сектора экономики. В сотрудничестве с "Газпромом" регион видит большие перспективы, связанные с производством широкой номенклатуры высокотехнологичной промышленной продукции, в которой сегодня нуждается "Газпром" и которая не уступала бы зарубежным аналогам. Ранее на ПМЭФ Моор подписал два соглашения с компанией "Дамате" о реализации масштабных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе. Таким образом, за два дня работы на форуме глава региона подписал четыре соглашения с крупными компаниями. Все они направлены на дальнейшее развитие экономики, технологического и интеллектуального потенциала Тюменской области, отметили в пресс-службе губернатора. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/moor-2024263818.html
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тюменская область, тюмень, александр моор, газпром, новатэк
Тюменская область, Тюменская область, Тюмень, Александр Моор, Газпром, Новатэк
Тюменская область подписала соглашения с "Новатэком" и "Газпромом"

Тюменская область подписала соглашения с "Новатэком" и "Газпромом" на ПМЭФ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025
ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Правительство Тюменской области на Петербургском международном экономическом форуме подписало соглашения с ведущими компаниями нефтегазового комплекса – "Новатэком" и "Газпромом", они касаются сотрудничества в научной и образовательной сфере, а также совместных усилий в сфере импортозамещения, сообщил губернатор Александр Моор.
«

"С "Новатэком" … соглашение касается научной и образовательной сферы. Проще говоря, это сотрудничество в создании Тюменского межуниверситетского кампуса. ... Соглашение с компанией "Газпром" касается совместных усилий по теме импортозамещения. В Тюмени есть завод, который входит в систему "Газпрома". И уже в этом году будет выпускаться полностью импортозамещенный двигатель газоперекачивающий", - рассказал на брифинге журналистам Александр Моор.

Моор напомнил, что с "Новатэком" в 2021 году уже было заключено соглашение о сотрудничестве в технологической сфере, новое соглашение посвящено развитию научного, технического и образовательного потенциала региона с целью преодоления технологических вызовов в нефтегазовой сфере и развития высокотехнологичного сектора экономики. В сотрудничестве с "Газпромом" регион видит большие перспективы, связанные с производством широкой номенклатуры высокотехнологичной промышленной продукции, в которой сегодня нуждается "Газпром" и которая не уступала бы зарубежным аналогам.
Ранее на ПМЭФ Моор подписал два соглашения с компанией "Дамате" о реализации масштабных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе. Таким образом, за два дня работы на форуме глава региона подписал четыре соглашения с крупными компаниями. Все они направлены на дальнейшее развитие экономики, технологического и интеллектуального потенциала Тюменской области, отметили в пресс-службе губернатора.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Тюменская область в числе лидеров по работе с инвесторами
20 июня, 15:51
 
Тюменская областьТюменская областьТюменьАлександр МоорГазпромНоватэк
 
 
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