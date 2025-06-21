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Анохин рассказал о соглашениях, подписанных Смоленской областью на ПМЭФ - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:45 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/smolenskaya-2024525321.html
Анохин рассказал о соглашениях, подписанных Смоленской областью на ПМЭФ
Анохин рассказал о соглашениях, подписанных Смоленской областью на ПМЭФ - РИА Новости, 21.06.2025
Анохин рассказал о соглашениях, подписанных Смоленской областью на ПМЭФ
Смоленская область подписала на ПМЭФ соглашений на сумму более 18 миллиардов рублей, согласно которым, в частности, увеличит производство льна и наладит... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T17:45:00+03:00
2025-06-21T17:45:00+03:00
пмэф-2025
экономика
смоленская область
московская область (подмосковье)
смоленск
василий анохин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Смоленская область подписала на ПМЭФ соглашений на сумму более 18 миллиардов рублей, согласно которым, в частности, увеличит производство льна и наладит производство растворимого кофе, сообщил губернатор Василий Анохин в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "Мы в этом году заключили девять соглашений на сумму более 18 миллиардов рублей. Из ключевых проектов - это расширение нашего производства "Дорогобужкотломаш". Каждый четвёртый житель в стране получает тепло из котлов, которые делаются у нас в регионе на этом предприятии", - рассказал Анохин. Он рассказал о ряде других проектов. В частности, АО "Смоленская агропромышленная компания" планирует организацию комплекса по глубокой переработке говядины. По словам Анохина, это будет один из крупнейших мясокомбинатов в ЦФО. "Также дополнительно подписали соглашение о создании производства по льнопереработке. Мы самый крупный регион с точки зрения выработки продукции изо льна и льняного клина в стране. Поэтому сейчас еще увеличили наши возможности для того, чтобы производить такую продукцию экспортного потенциала", - отметил глава региона. Еще одно из соглашений предусматривает модернизацию кофейного производства "ЛалибелаКофе" - компания консолидирует свои производства из Московской области и Смоленска на новой площадке в Смоленском округе, увеличив выпуск кофе до 13,5 тысячи тонн в год. "Наша компания войдёт в топ-5 лучших производителей кофе в стране", - подчеркнул губернатор. Анохин отметил, что правительство Смоленской области активно работает с инвесторами. "Я благодарен нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за то, что он в своей речи на пленарном заседании Петербургского экономического форума обозначил наш регион как один из лидеров по росту в инвестиционном климате, созданию инвестиционного климата. Мы в этом году заняли пятое место в стране, поделив с Калугой и Челябинской областью. Поэтому для нас это, конечно, большое достижение", - резюмировал Анохин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250401/anokhin-2008769400.html
https://ria.ru/20240829/investproekt-1969294901.html
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экономика, смоленская область, московская область (подмосковье), смоленск, василий анохин
ПМЭФ-2025, Экономика, Смоленская область, Московская область (Подмосковье), Смоленск, Василий Анохин
Анохин рассказал о соглашениях, подписанных Смоленской областью на ПМЭФ

Анохин: Смоленская область подписала на ПМЭФ соглашения на 18 млрд рублей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВасилий Анохин на ПМЭФ-2025
Василий Анохин на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Василий Анохин на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Смоленская область подписала на ПМЭФ соглашений на сумму более 18 миллиардов рублей, согласно которым, в частности, увеличит производство льна и наладит производство растворимого кофе, сообщил губернатор Василий Анохин в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Мы в этом году заключили девять соглашений на сумму более 18 миллиардов рублей. Из ключевых проектов - это расширение нашего производства "Дорогобужкотломаш". Каждый четвёртый житель в стране получает тепло из котлов, которые делаются у нас в регионе на этом предприятии", - рассказал Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Анохин: В Смоленской области создадут сельхозкооперативы с господдержкой
1 апреля, 20:55
Он рассказал о ряде других проектов. В частности, АО "Смоленская агропромышленная компания" планирует организацию комплекса по глубокой переработке говядины. По словам Анохина, это будет один из крупнейших мясокомбинатов в ЦФО.
"Также дополнительно подписали соглашение о создании производства по льнопереработке. Мы самый крупный регион с точки зрения выработки продукции изо льна и льняного клина в стране. Поэтому сейчас еще увеличили наши возможности для того, чтобы производить такую продукцию экспортного потенциала", - отметил глава региона.
Еще одно из соглашений предусматривает модернизацию кофейного производства "ЛалибелаКофе" - компания консолидирует свои производства из Московской области и Смоленска на новой площадке в Смоленском округе, увеличив выпуск кофе до 13,5 тысячи тонн в год. "Наша компания войдёт в топ-5 лучших производителей кофе в стране", - подчеркнул губернатор.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Инвестпроект по производству с\х техники запущен в Смоленской области
29 августа 2024, 17:31
Анохин отметил, что правительство Смоленской области активно работает с инвесторами.
"Я благодарен нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за то, что он в своей речи на пленарном заседании Петербургского экономического форума обозначил наш регион как один из лидеров по росту в инвестиционном климате, созданию инвестиционного климата. Мы в этом году заняли пятое место в стране, поделив с Калугой и Челябинской областью. Поэтому для нас это, конечно, большое достижение", - резюмировал Анохин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2025: день четвертый
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Петербургский международный экономический форум завершается.

ПМЭФ-2025

Петербургский международный экономический форум завершается.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Он проходил четыре дня: с 18 по 21 июня.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума

Он проходил четыре дня: с 18 по 21 июня.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 15
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На форуме были подписаны сотни многомиллиардных бизнес-соглашений.

ПМЭФ-2025. Культурный ДНК российских брендов

На форуме были подписаны сотни многомиллиардных бизнес-соглашений.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 15
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы.

ПМЭФ-2025. Сбор гостей перед началом пленарного заседания

В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 15
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Уделялось значительное внимание проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Уделялось значительное внимание проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 15
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Но особенное место заняло многообразие культур и то, что их объединяет в многополярном мире.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Но особенное место заняло многообразие культур и то, что их объединяет в многополярном мире.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В этом году ПМЭФ-2025 принимал гостей из более чем 140 стран и территорий.

ПМЭФ-2025. Работа форума

В этом году ПМЭФ-2025 принимал гостей из более чем 140 стран и территорий.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 15
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Их вниманию были представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Их вниманию были представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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8 из 15
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Среди гостей были видные иностранные политики.

ПМЭФ-2025. Россия и арабский мир - новые центры принятия решений на мировой арене

Среди гостей были видные иностранные политики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 15
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Так, во вчерашней пленарной сессии, где выступил Владимир Путин, участвовали глава Индонезии Прабово Субианто и высокие гости из Китая, ЮАР и Бахрейна.

ПМЭФ-2025

Так, во вчерашней пленарной сессии, где выступил Владимир Путин, участвовали глава Индонезии Прабово Субианто и высокие гости из Китая, ЮАР и Бахрейна.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 15
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Ее модератором был журналист из Объединенных Арабских Эмиратов, гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Кутейш.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Ее модератором был журналист из Объединенных Арабских Эмиратов, гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Кутейш.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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11 из 15
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Также вчера на Дворцовой площади выступили российские артисты и звезды итальянской эстрады.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Также вчера на Дворцовой площади выступили российские артисты и звезды итальянской эстрады.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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12 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума

Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что это мероприятие подчеркнуло статус Петербурга как ведущей площадки для международного культурного диалога.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что это мероприятие подчеркнуло статус Петербурга как ведущей площадки для международного культурного диалога.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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14 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером форума.

ПМЭФ-2025. Работа форума

РИА Новости выступает информационным партнером форума.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
15 из 15

Петербургский международный экономический форум завершается.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 15

Он проходил четыре дня: с 18 по 21 июня.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 15

На форуме были подписаны сотни многомиллиардных бизнес-соглашений.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 15

В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 15

Уделялось значительное внимание проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 15

Но особенное место заняло многообразие культур и то, что их объединяет в многополярном мире.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 15

В этом году ПМЭФ-2025 принимал гостей из более чем 140 стран и территорий.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 15

Их вниманию были представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
8 из 15

Среди гостей были видные иностранные политики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 15

Так, во вчерашней пленарной сессии, где выступил Владимир Путин, участвовали глава Индонезии Прабово Субианто и высокие гости из Китая, ЮАР и Бахрейна.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 15

Ее модератором был журналист из Объединенных Арабских Эмиратов, гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Кутейш.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 15

Также вчера на Дворцовой площади выступили российские артисты и звезды итальянской эстрады.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 15

Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
13 из 15

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что это мероприятие подчеркнуло статус Петербурга как ведущей площадки для международного культурного диалога.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
14 из 15

РИА Новости выступает информационным партнером форума.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаСмоленская областьМосковская область (Подмосковье)СмоленскВасилий Анохин
 
 
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