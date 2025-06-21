https://ria.ru/20250621/smolenskaya-2024525321.html

Анохин рассказал о соглашениях, подписанных Смоленской областью на ПМЭФ

Анохин рассказал о соглашениях, подписанных Смоленской областью на ПМЭФ - РИА Новости, 21.06.2025

Анохин рассказал о соглашениях, подписанных Смоленской областью на ПМЭФ

Смоленская область подписала на ПМЭФ соглашений на сумму более 18 миллиардов рублей, согласно которым, в частности, увеличит производство льна и наладит... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T17:45:00+03:00

2025-06-21T17:45:00+03:00

2025-06-21T17:45:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Смоленская область подписала на ПМЭФ соглашений на сумму более 18 миллиардов рублей, согласно которым, в частности, увеличит производство льна и наладит производство растворимого кофе, сообщил губернатор Василий Анохин в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "Мы в этом году заключили девять соглашений на сумму более 18 миллиардов рублей. Из ключевых проектов - это расширение нашего производства "Дорогобужкотломаш". Каждый четвёртый житель в стране получает тепло из котлов, которые делаются у нас в регионе на этом предприятии", - рассказал Анохин. Он рассказал о ряде других проектов. В частности, АО "Смоленская агропромышленная компания" планирует организацию комплекса по глубокой переработке говядины. По словам Анохина, это будет один из крупнейших мясокомбинатов в ЦФО. "Также дополнительно подписали соглашение о создании производства по льнопереработке. Мы самый крупный регион с точки зрения выработки продукции изо льна и льняного клина в стране. Поэтому сейчас еще увеличили наши возможности для того, чтобы производить такую продукцию экспортного потенциала", - отметил глава региона. Еще одно из соглашений предусматривает модернизацию кофейного производства "ЛалибелаКофе" - компания консолидирует свои производства из Московской области и Смоленска на новой площадке в Смоленском округе, увеличив выпуск кофе до 13,5 тысячи тонн в год. "Наша компания войдёт в топ-5 лучших производителей кофе в стране", - подчеркнул губернатор. Анохин отметил, что правительство Смоленской области активно работает с инвесторами. "Я благодарен нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за то, что он в своей речи на пленарном заседании Петербургского экономического форума обозначил наш регион как один из лидеров по росту в инвестиционном климате, созданию инвестиционного климата. Мы в этом году заняли пятое место в стране, поделив с Калугой и Челябинской областью. Поэтому для нас это, конечно, большое достижение", - резюмировал Анохин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250401/anokhin-2008769400.html

https://ria.ru/20240829/investproekt-1969294901.html

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Ольга Фомченкова

экономика, смоленская область, московская область (подмосковье), смоленск, василий анохин