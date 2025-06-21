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При украинских обстрелах Горловки пострадал второй человек за день

При украинских обстрелах Горловки пострадал второй человек за день - РИА Новости, 21.06.2025

При украинских обстрелах Горловки пострадал второй человек за день

Число пострадавших при обстрелах ВСУ в ДНР в субботу выросло до двух человек, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 21.06.2025

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специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах ВСУ в ДНР в субботу выросло до двух человек, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что мирная жительница Горловки в ДНР пострадала в субботу в результате артобстрела со стороны ВСУ. "В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получила женщина 1996 года рождения. В поселке Красный Партизан Ясиноватского муниципального округа в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мужчина 1981 года рождения", -написал Пушилин в своем Telegram-канале. По словам главы республики, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия, россия