https://ria.ru/20250621/pozhary-2024471723.html
В России потушили 19 природных пожаров за сутки
В России потушили 19 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 21.06.2025
В России потушили 19 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 19 лесных пожаров на площади 319 гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T11:31:00+03:00
2025-06-21T11:31:00+03:00
2025-06-21T11:31:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117755/14/1177551447_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a5c90156a08bed723ea45c9a3351836.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 19 лесных пожаров на площади 319 гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 19 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 319 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи субботы на территории РФ действовали 62 лесных пожара. Наибольшая их площадь зафиксирована в Забайкальском крае - семь пожаров на площади 259 997 гектаров.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
россия
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117755/14/1177551447_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9f30e7c04ecba56f3e10ec568563e0ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России потушили 19 природных пожаров за сутки
Авиалесоохрана: в РФ за сутки потушили 19 природных пожаров на площади 319 га