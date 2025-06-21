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В России потушили 19 природных пожаров за сутки

В России потушили 19 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 21.06.2025

В России потушили 19 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 19 лесных пожаров на площади 319 гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T11:31:00+03:00

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2025-06-21T11:31:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 19 лесных пожаров на площади 319 гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 19 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 319 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи субботы на территории РФ действовали 62 лесных пожара. Наибольшая их площадь зафиксирована в Забайкальском крае - семь пожаров на площади 259 997 гектаров.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

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забайкальский край

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии