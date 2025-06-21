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Появились подробности освобождения села Запорожье в ДНР
Появились подробности освобождения села Запорожье в ДНР - РИА Новости, 21.06.2025
Появились подробности освобождения села Запорожье в ДНР
Подразделения морской пехоты ВСУ понесли большие потери и были вынуждены покинуть село Запорожье в ДНР, освобожденное группировкой ВС РФ "Восток", это... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T13:19:00+03:00
2025-06-21T13:19:00+03:00
2025-06-21T13:50:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подразделения морской пехоты ВСУ понесли большие потери и были вынуждены покинуть село Запорожье в ДНР, освобожденное группировкой ВС РФ "Восток", это населенный пункт - важный шаг на пути к полному освобождению территории Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.Ранее в субботу военное ведомство сообщило об освобождении военнослужащими 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Восток" населенного пункта Запорожье в ДНР."В ходе боя подразделения 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены оставить село", - говорится в сообщении.Завершив зачистку зданий, подвальных помещений, а также разминирование прилегающей местности, штурмовики РФ развернули в населенном пункте российские флаги, рассказали в Минобороны."Освобождение села Запорожье - важный шаг на пути к полному освобождению территории Донецкой Народной Республики", - отметили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Освобождение населенного пункта Запорожье в ДНР
Минобороны России показало кадры освобождения населенного пункта Запорожье в ДНР, где бойцы группировки войск "Восток" разбили подразделения 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.
Отмечается, что освобождение села Запорожье – это важный шаг на пути к полному освобождению территории ДНР.
2025-06-21T13:19
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РИА Новости
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Появились подробности освобождения села Запорожье в ДНР
Бойцы "Востока" нанесли потери морпехам ВСУ и вынудили оставить Запорожье в ДНР