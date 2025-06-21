https://ria.ru/20250621/opasnost-2024429683.html
В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников
В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 21.06.2025
В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T02:25:00+03:00
2025-06-21T02:25:00+03:00
2025-06-21T02:25:00+03:00
ивановская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_0:393:2944:2048_1920x0_80_0_0_b74f6ab6445a8171b679a8b744ac1cd7.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона в Telegram-канале. "Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в сообщении регионального правительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_5b9651dedd7044bc8b6b096f236efc19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, безопасность
Ивановская область, Безопасность
В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников
В Ивановской области объявили режим опасности атаки беспилотников