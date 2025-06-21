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ВСУ обстреляли левобережье Днепра 33 раза за сутки - РИА Новости, 21.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/obstrely-2024456653.html
ВСУ обстреляли левобережье Днепра 33 раза за сутки
ВСУ обстреляли левобережье Днепра 33 раза за сутки - РИА Новости, 21.06.2025
ВСУ обстреляли левобережье Днепра 33 раза за сутки
Украинская армия в течение дня провела 33 артиллерийских обстрела населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 8... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T10:00:00+03:00
2025-06-21T10:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 21 июн - РИА Новости. Украинская армия в течение дня провела 33 артиллерийских обстрела населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 8 населенным пунктам области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 14 ударов из ствольной артиллерии. Еще 19 ударов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали 8 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Песчановка, Старая Збурьевка, Великая Лепетиха, Князе-Григоровка.
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днепр (река)
херсонская область
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днепр (река), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли левобережье Днепра 33 раза за сутки

ВСУ 33 раза за сутки обстреляли 8 населенных пунктов левобережья Днепра

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 21 июн - РИА Новости. Украинская армия в течение дня провела 33 артиллерийских обстрела населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 8 населенным пунктам области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 14 ударов из ствольной артиллерии. Еще 19 ударов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали 8 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Песчановка, Старая Збурьевка, Великая Лепетиха, Князе-Григоровка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (река)Херсонская областьКаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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