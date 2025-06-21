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ВСУ обстреляли левобережье Днепра 33 раза за сутки
ВСУ обстреляли левобережье Днепра 33 раза за сутки - РИА Новости, 21.06.2025
ВСУ обстреляли левобережье Днепра 33 раза за сутки
Украинская армия в течение дня провела 33 артиллерийских обстрела населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 8... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T10:00:00+03:00
2025-06-21T10:00:00+03:00
2025-06-21T10:00:00+03:00
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днепр (река)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 21 июн - РИА Новости. Украинская армия в течение дня провела 33 артиллерийских обстрела населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 8 населенным пунктам области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 14 ударов из ствольной артиллерии. Еще 19 ударов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали 8 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Песчановка, Старая Збурьевка, Великая Лепетиха, Князе-Григоровка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (река), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли левобережье Днепра 33 раза за сутки
ВСУ 33 раза за сутки обстреляли 8 населенных пунктов левобережья Днепра