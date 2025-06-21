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Здунов: весенние заморозки не скажутся на урожае в Мордовии
Здунов: весенние заморозки не скажутся на урожае в Мордовии - РИА Новости, 21.06.2025
Здунов: весенние заморозки не скажутся на урожае в Мордовии
Весенние заморозки не скажутся на будущем урожае сахарной свеклы и зерна в Мордовии, он должен быть не хуже прошлогоднего, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T13:16:00+03:00
2025-06-21T13:16:00+03:00
2025-06-21T18:35:00+03:00
артем здунов
россия
республика мордовия
республика мордовия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Весенние заморозки не скажутся на будущем урожае сахарной свеклы и зерна в Мордовии, он должен быть не хуже прошлогоднего, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава региона Артем Здунов. "Мы рассчитываем с учетом внесенных удобрений, с учетом проведенной работы, чтобы урожай был не хуже, чем в прошлом году, когда мы собрали 1 миллион 300 тысяч тонн зерна. Мы еще крупные производители переработки (сахарной) свеклы и для нас важно, чтобы сырьевая база была. По свекле тоже у нас вопросов нет, ждем хорошего урожая", - сказал Здунов. По его словам, озимые культуры вышли из зимовки в хорошем состоянии, пересев погибших озимых культур не потребовался. Весенняя посевная кампания в Мордовии завершена, все работы проведены в установленные агротехнические сроки. "Посевная компания текущего года прошла преимущественно с использованием семян отечественной селекции, например, треть площади сахарной свеклы высеяно семенами российской селекции. Наши аграрии полностью – на 100% - обеспечены отечественными семенами картофеля", - отметил Здунов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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артем здунов, россия, республика мордовия
Артем Здунов, Россия, Республика Мордовия, Республика Мордовия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Весенние заморозки не скажутся на будущем урожае сахарной свеклы и зерна в Мордовии, он должен быть не хуже прошлогоднего, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава региона Артем Здунов.
"Мы рассчитываем с учетом внесенных удобрений, с учетом проведенной работы, чтобы урожай был не хуже, чем в прошлом году, когда мы собрали 1 миллион 300 тысяч тонн зерна. Мы еще крупные производители переработки (сахарной) свеклы и для нас важно, чтобы сырьевая база была. По свекле тоже у нас вопросов нет, ждем хорошего урожая", - сказал Здунов.
По его словам, озимые культуры вышли из зимовки в хорошем состоянии, пересев погибших озимых культур не потребовался. Весенняя посевная кампания в Мордовии завершена, все работы проведены в установленные агротехнические сроки.
"Посевная компания текущего года прошла преимущественно с использованием семян отечественной селекции, например, треть площади сахарной свеклы высеяно семенами российской селекции. Наши аграрии полностью – на 100% - обеспечены отечественными семенами картофеля", - отметил Здунов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.