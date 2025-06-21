https://ria.ru/20250621/mordoviya-2024530918.html

Здунов: весенние заморозки не скажутся на урожае в Мордовии

Здунов: весенние заморозки не скажутся на урожае в Мордовии - РИА Новости, 21.06.2025

Здунов: весенние заморозки не скажутся на урожае в Мордовии

Весенние заморозки не скажутся на будущем урожае сахарной свеклы и зерна в Мордовии, он должен быть не хуже прошлогоднего, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T13:16:00+03:00

2025-06-21T13:16:00+03:00

2025-06-21T18:35:00+03:00

артем здунов

россия

республика мордовия

республика мордовия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Весенние заморозки не скажутся на будущем урожае сахарной свеклы и зерна в Мордовии, он должен быть не хуже прошлогоднего, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава региона Артем Здунов. "Мы рассчитываем с учетом внесенных удобрений, с учетом проведенной работы, чтобы урожай был не хуже, чем в прошлом году, когда мы собрали 1 миллион 300 тысяч тонн зерна. Мы еще крупные производители переработки (сахарной) свеклы и для нас важно, чтобы сырьевая база была. По свекле тоже у нас вопросов нет, ждем хорошего урожая", - сказал Здунов. По его словам, озимые культуры вышли из зимовки в хорошем состоянии, пересев погибших озимых культур не потребовался. Весенняя посевная кампания в Мордовии завершена, все работы проведены в установленные агротехнические сроки. "Посевная компания текущего года прошла преимущественно с использованием семян отечественной селекции, например, треть площади сахарной свеклы высеяно семенами российской селекции. Наши аграрии полностью – на 100% - обеспечены отечественными семенами картофеля", - отметил Здунов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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артем здунов, россия, республика мордовия