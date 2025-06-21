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Мордовская компания оборудует партию мастерских и кухонь на шасси "Камаза" - РИА Новости, 21.06.2025
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Республика Мордовия
 
13:23 21.06.2025 (обновлено: 18:35 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/mordoviya-2024530665.html
Мордовская компания оборудует партию мастерских и кухонь на шасси "Камаза"
Мордовская компания оборудует партию мастерских и кухонь на шасси "Камаза" - РИА Новости, 21.06.2025
Мордовская компания оборудует партию мастерских и кухонь на шасси "Камаза"
Компания из Мордовии оборудует партию передвижных ремонтных мастерских на базе КамАЗа, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ глава Мордовии Артем Здунов. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T13:23:00+03:00
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артем здунов
камаз (завод)
россия
республика мордовия
республика мордовия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Компания из Мордовии оборудует партию передвижных ремонтных мастерских на базе КамАЗа, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ глава Мордовии Артем Здунов. "Мы занимаемся созданием передвижных ремонтных мастерских на шасси КамАЗа. Я встречался с генеральным директором ПАО "КАМАЗ" Сергеем Когогиным, он поддержал наш проект. И сейчас у нас уже достаточно большая партия, которую будем оснащать. Это, во-первых, мастерские, а во-вторых, это кухни. Потому что КамАЗы на базе модифицированных автобусов покупают для того, чтобы работать, в том числе, на Крайнем Севере. И поэтому хорошо оснащенные кухни и мастерские имеют принципиальное значение", - сказал Здунов. По его словам, ремонтные мастерские, дооборудованные на шасси грузовых машин и автобусного парка и полностью оснащенные, используют "Газпром" и МЧС в сложных условиях. Как уточнили в пресс-службе главы Мордовии, в 2024 году между компаниями "Верстакофф" и ПАО "КАМАЗ" была достигнута договоренность об участии в инжиниринговых работах по разработке, изготовлению и оснащению полнокомплектных мастерских на базе полноприводного вахтового автобуса КАМАЗ-6250. Был заключен контракт, проведено оснащение и презентация двух опытных автобусов КАМАЗ-6250 (ремонтная мастерская и кухня), которые были одобрены и приняты. На выставке "Россия-Исламский мир" в Казань в этом году глава Мордовии договорился с гендиректором ПАО "КАМАЗ" о новой поставке мастерских еще для 80 аналогичных автобусов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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артем здунов, камаз (завод), россия, республика мордовия
Артем Здунов, КамАЗ (завод), Россия, Республика Мордовия, Республика Мордовия

Мордовская компания оборудует партию мастерских и кухонь на шасси "Камаза"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Мордовии Артем Здунов на стенде РИА Новости ПМЭФ-2025
Глава Мордовии Артем Здунов на стенде РИА Новости ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Мордовии Артем Здунов на стенде РИА Новости ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Компания из Мордовии оборудует партию передвижных ремонтных мастерских на базе КамАЗа, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ глава Мордовии Артем Здунов.
"Мы занимаемся созданием передвижных ремонтных мастерских на шасси КамАЗа. Я встречался с генеральным директором ПАО "КАМАЗ" Сергеем Когогиным, он поддержал наш проект. И сейчас у нас уже достаточно большая партия, которую будем оснащать. Это, во-первых, мастерские, а во-вторых, это кухни. Потому что КамАЗы на базе модифицированных автобусов покупают для того, чтобы работать, в том числе, на Крайнем Севере. И поэтому хорошо оснащенные кухни и мастерские имеют принципиальное значение", - сказал Здунов.
По его словам, ремонтные мастерские, дооборудованные на шасси грузовых машин и автобусного парка и полностью оснащенные, используют "Газпром" и МЧС в сложных условиях.
Как уточнили в пресс-службе главы Мордовии, в 2024 году между компаниями "Верстакофф" и ПАО "КАМАЗ" была достигнута договоренность об участии в инжиниринговых работах по разработке, изготовлению и оснащению полнокомплектных мастерских на базе полноприводного вахтового автобуса КАМАЗ-6250. Был заключен контракт, проведено оснащение и презентация двух опытных автобусов КАМАЗ-6250 (ремонтная мастерская и кухня), которые были одобрены и приняты. На выставке "Россия-Исламский мир" в Казань в этом году глава Мордовии договорился с гендиректором ПАО "КАМАЗ" о новой поставке мастерских еще для 80 аналогичных автобусов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Республика МордовияАртем ЗдуновКамАЗ (завод)РоссияРеспублика Мордовия
 
 
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