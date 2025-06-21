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Глава Мордовии рассказал об экспорте в страны Исламского мира - РИА Новости, 21.06.2025
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
18:29 21.06.2025 (обновлено: 18:30 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/mordoviya-2024530062.html
Глава Мордовии рассказал об экспорте в страны Исламского мира
Глава Мордовии рассказал об экспорте в страны Исламского мира - РИА Новости, 21.06.2025
Глава Мордовии рассказал об экспорте в страны Исламского мира
Почти 50% экспорта определенной продукции Мордовии – в частности, вагонов, приходится на страны Исламского мира, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ глава... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T18:29:00+03:00
2025-06-21T18:30:00+03:00
республика мордовия
артем здунов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Почти 50% экспорта определенной продукции Мордовии – в частности, вагонов, приходится на страны Исламского мира, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ глава Мордовии Артем Здунов. "Мордовия активно экспортирует свои товары в страны Исламского мира. Большое значение имеет Азербайджан, Киргизстан, Казахстан. На недавнем Исламском форуме в Казани мы подводили итоги - почти 50% определенных позиций, например, по вагонам, скоро будет приходиться именно на страны исламского региона", - сказал Здунов. По его словам, в ближайшие годы планируется расширение внешнеэкономических связей со странами ближнего зарубежья (Арменией, Узбекистаном, Азербайджаном, Таджикистаном и Киргизией) в связи с растущим спросом на продукцию машиностроительного комплекса республики. Среди стратегических партнеров региона Здунов отметил Китайскую Народную Республику, с которой регион сотрудничает в промышленности, торговле, образовании, технологиях и гуманитарной сфере. "Китай занимает третью часть нашего внешнеторгового оборота. Примерно в два раза мы выросли за последний – 2024 - год, тенденция продолжается. Поставки традиционные – это мясные продукты, это изделия из металла. Сейчас, конечно, для нас важно нарастить объемы, не только в Китай, но и в другие страны, наших вагонов, потому что у нас есть инновационные вагоны - это и рефрижераторы, и термосы, и облегченные версии инновационных продукций. Это основное то, что мы экспортируем", - подчеркнул Здунов. Также в числе основных позиций экспорта - оборудование и механические устройства, электрические машины, органические и химические соединения, изделия из древесины. При этом отмечается рост поставок оборудования и механических устройств в 2,3 раза, а также увеличение объемов поставок органических и химических соединений на 55%. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/glava-2023673236.html
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артем здунов
Республика Мордовия, Артем Здунов
Глава Мордовии рассказал об экспорте в страны Исламского мира

Глава Мордовии Здунов: 50% экспорта вагонов приходится на страны Исламского мира

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik
ПМЭФ-2025. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Почти 50% экспорта определенной продукции Мордовии – в частности, вагонов, приходится на страны Исламского мира, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ глава Мордовии Артем Здунов.
"Мордовия активно экспортирует свои товары в страны Исламского мира. Большое значение имеет Азербайджан, Киргизстан, Казахстан. На недавнем Исламском форуме в Казани мы подводили итоги - почти 50% определенных позиций, например, по вагонам, скоро будет приходиться именно на страны исламского региона", - сказал Здунов.
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По его словам, в ближайшие годы планируется расширение внешнеэкономических связей со странами ближнего зарубежья (Арменией, Узбекистаном, Азербайджаном, Таджикистаном и Киргизией) в связи с растущим спросом на продукцию машиностроительного комплекса республики.
Среди стратегических партнеров региона Здунов отметил Китайскую Народную Республику, с которой регион сотрудничает в промышленности, торговле, образовании, технологиях и гуманитарной сфере.
"Китай занимает третью часть нашего внешнеторгового оборота. Примерно в два раза мы выросли за последний – 2024 - год, тенденция продолжается. Поставки традиционные – это мясные продукты, это изделия из металла. Сейчас, конечно, для нас важно нарастить объемы, не только в Китай, но и в другие страны, наших вагонов, потому что у нас есть инновационные вагоны - это и рефрижераторы, и термосы, и облегченные версии инновационных продукций. Это основное то, что мы экспортируем", - подчеркнул Здунов.
Также в числе основных позиций экспорта - оборудование и механические устройства, электрические машины, органические и химические соединения, изделия из древесины. При этом отмечается рост поставок оборудования и механических устройств в 2,3 раза, а также увеличение объемов поставок органических и химических соединений на 55%.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Республика МордовияАртем Здунов
 
 
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