https://ria.ru/20250621/mordovija-2024530513.html

Мордовия ведет работу по производству лекарств от редких болезней

Мордовия ведет работу по производству лекарств от редких болезней - РИА Новости, 21.06.2025

Мордовия ведет работу по производству лекарств от редких болезней

Мордовия постоянно ведет работу по производству полного цикла лекарств от редких болезней, модернизируя фармацевтические производства, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T18:31:00+03:00

2025-06-21T18:31:00+03:00

2025-06-21T18:31:00+03:00

республика мордовия

артем здунов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Мордовия постоянно ведет работу по производству полного цикла лекарств от редких болезней, модернизируя фармацевтические производства, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ глава Мордовии Артем Здунов. "Мы сейчас серьезно занялись полным циклом создания лекарств. Наш Мордовский университет совместно с компанией "Промомед" проводят исследования, которые раньше проводились за рубежом. И поэтому по полному циклу - от бактерий до конечных лекарственных средств - мы изготавливаем жизненно необходимые лекарства - и для борьбы с сахарным диабетом, и с онкологическими заболеваниями. И каждый год выводим по десятку новых лекарственных препаратов. Это делается постоянно", - сказал Здунов. Он отметил, что Мордовия заняла видное место в фармацевтической отрасли еще с советских времен, но сейчас проведена полная модернизация производств, строятся новые заводы. Так, опорное предприятие компании "Промомед" - завод "Биохимик" - делает основной упор на инновационных технологиях, разработках и производстве наиболее современных лекарств. Целый ряд препаратов уже завершил процедуру государственной регистрации. Как отметил глава региона, это позволит не только обеспечить независимость от иностранных поставщиков, но и снизить стоимость терапии. Здунов также напомнил, что по поручению президента России в Мордовии был открыт Федеральный центр развития биотехнологий и медицины. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/lekarstva-2023967448.html

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артем здунов