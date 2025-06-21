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Мордовия ведет работу по производству лекарств от редких болезней - РИА Новости, 21.06.2025
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
18:31 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/mordovija-2024530513.html
Мордовия ведет работу по производству лекарств от редких болезней
Мордовия ведет работу по производству лекарств от редких болезней - РИА Новости, 21.06.2025
Мордовия ведет работу по производству лекарств от редких болезней
Мордовия постоянно ведет работу по производству полного цикла лекарств от редких болезней, модернизируя фармацевтические производства, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T18:31:00+03:00
2025-06-21T18:31:00+03:00
республика мордовия
артем здунов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Мордовия постоянно ведет работу по производству полного цикла лекарств от редких болезней, модернизируя фармацевтические производства, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ глава Мордовии Артем Здунов. "Мы сейчас серьезно занялись полным циклом создания лекарств. Наш Мордовский университет совместно с компанией "Промомед" проводят исследования, которые раньше проводились за рубежом. И поэтому по полному циклу - от бактерий до конечных лекарственных средств - мы изготавливаем жизненно необходимые лекарства - и для борьбы с сахарным диабетом, и с онкологическими заболеваниями. И каждый год выводим по десятку новых лекарственных препаратов. Это делается постоянно", - сказал Здунов. Он отметил, что Мордовия заняла видное место в фармацевтической отрасли еще с советских времен, но сейчас проведена полная модернизация производств, строятся новые заводы. Так, опорное предприятие компании "Промомед" - завод "Биохимик" - делает основной упор на инновационных технологиях, разработках и производстве наиболее современных лекарств. Целый ряд препаратов уже завершил процедуру государственной регистрации. Как отметил глава региона, это позволит не только обеспечить независимость от иностранных поставщиков, но и снизить стоимость терапии. Здунов также напомнил, что по поручению президента России в Мордовии был открыт Федеральный центр развития биотехнологий и медицины. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/lekarstva-2023967448.html
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артем здунов
Республика Мордовия, Артем Здунов
Мордовия ведет работу по производству лекарств от редких болезней

Здунов: Мордовия постоянно ведет работу по производству полного цикла лекарств

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik
ПМЭФ-2025. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Мордовия постоянно ведет работу по производству полного цикла лекарств от редких болезней, модернизируя фармацевтические производства, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ глава Мордовии Артем Здунов.
"Мы сейчас серьезно занялись полным циклом создания лекарств. Наш Мордовский университет совместно с компанией "Промомед" проводят исследования, которые раньше проводились за рубежом. И поэтому по полному циклу - от бактерий до конечных лекарственных средств - мы изготавливаем жизненно необходимые лекарства - и для борьбы с сахарным диабетом, и с онкологическими заболеваниями. И каждый год выводим по десятку новых лекарственных препаратов. Это делается постоянно", - сказал Здунов.
Он отметил, что Мордовия заняла видное место в фармацевтической отрасли еще с советских времен, но сейчас проведена полная модернизация производств, строятся новые заводы. Так, опорное предприятие компании "Промомед" - завод "Биохимик" - делает основной упор на инновационных технологиях, разработках и производстве наиболее современных лекарств. Целый ряд препаратов уже завершил процедуру государственной регистрации. Как отметил глава региона, это позволит не только обеспечить независимость от иностранных поставщиков, но и снизить стоимость терапии.
Здунов также напомнил, что по поручению президента России в Мордовии был открыт Федеральный центр развития биотехнологий и медицины.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В России сократились расходы на создание медицинских препаратов
19 июня, 16:42
 
Республика МордовияАртем Здунов
 
 
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