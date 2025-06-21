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Мединский рассказал, что ему помогает в переговорах с Украиной - РИА Новости, 21.06.2025
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20:54 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/medinskij-2024540001.html
Мединский рассказал, что ему помогает в переговорах с Украиной
Мединский рассказал, что ему помогает в переговорах с Украиной - РИА Новости, 21.06.2025
Мединский рассказал, что ему помогает в переговорах с Украиной
Помощник президента России, глава российской делегации для контактов с Украиной Владимир Мединский рассказал, что в переговорном процессе ему помогает хорошее... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T20:54:00+03:00
2025-06-21T20:54:00+03:00
украина
россия
владимир мединский
политика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Помощник президента России, глава российской делегации для контактов с Украиной Владимир Мединский рассказал, что в переговорном процессе ему помогает хорошее знание истории. "Вообще хорошее образование помогает. И хорошее знание истории тоже помогает", - сказал Мединский, говоря об участии в переговорном процессе с Украиной, в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", кадры которого показаны в эфире телеканала СоловьевLive. Кроме того, Мединского спросили, как он себя ощущает, будучи одновременно и участником событий, и историком. "Это весьма поучительно… Интересно", - ответил Мединский. Помощник президента подчеркнул, что история никогда не повторяется дословно. Однако, по его словам, можно с некоторой долей вероятности предположить, как могут складываться события. "Просто исходя из человеческой природы, из законов повторения, которые мы наблюдаем, которые неоднократно описывались разного рода философами и историками", - добавил Мединский.
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украина, россия, владимир мединский, политика
Украина, Россия, Владимир Мединский, Политика
Мединский рассказал, что ему помогает в переговорах с Украиной

Мединский: хорошее знание истории помогает в переговорах с Украиной

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Помощник президента России, глава российской делегации для контактов с Украиной Владимир Мединский рассказал, что в переговорном процессе ему помогает хорошее знание истории.
"Вообще хорошее образование помогает. И хорошее знание истории тоже помогает", - сказал Мединский, говоря об участии в переговорном процессе с Украиной, в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", кадры которого показаны в эфире телеканала СоловьевLive.
Кроме того, Мединского спросили, как он себя ощущает, будучи одновременно и участником событий, и историком. "Это весьма поучительно… Интересно", - ответил Мединский.
Помощник президента подчеркнул, что история никогда не повторяется дословно. Однако, по его словам, можно с некоторой долей вероятности предположить, как могут складываться события.
"Просто исходя из человеческой природы, из законов повторения, которые мы наблюдаем, которые неоднократно описывались разного рода философами и историками", - добавил Мединский.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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