https://ria.ru/20250621/lifty-2024507565.html

Анатолий Гарбузов: КМЗ начал производство "умных лифтов"

Анатолий Гарбузов: КМЗ начал производство "умных лифтов" - РИА Новости, 21.06.2025

Анатолий Гарбузов: КМЗ начал производство "умных лифтов"

Расположенный в Москве флагман отечественного лифтостроения Карачаровский механический завод (КМЗ), на базе которого создается кластер вертикального транспорта, РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T15:50:00+03:00

2025-06-21T15:50:00+03:00

2025-06-21T15:50:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Расположенный в Москве флагман отечественного лифтостроения Карачаровский механический завод (КМЗ), на базе которого создается кластер вертикального транспорта, разработал инновационную систему "умный лифт", сообщил на ПМЭФ-2025 министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Карачаровский механический завод демонстрирует уверенный рост и осваивает современные технологии. Предприятие внедрило инновационную систему “умный лифт”. С ее помощью лифтовое оборудование работает в режиме “свободные руки”. Технология позволяет идентифицировать пользователя при входе в здание с помощью уникального электронного ключа. После распознавания система автоматически направляет лифтовую кабину к пользователю и доставляет его на необходимый этаж без дополнительного взаимодействия. Кроме того, предусмотрена возможность удаленного вызова лифта и выбора пункта назначения через мобильное приложение", – привели слова Гарбузова в пресс-службе ДИПП.Технология "умных лифтов" может применяться в бизнес-центрах, гостиницах, а также в жилых зданиях.Карачаровский механический завод, который в этом году отметил 75-летие, с минувшего года развивается в составе ОЭЗ "Технополис Москва". Вскоре на предприятии будет запущена в серию отечественная безредукторная лебедка. За все время работы предприятие изготовило свыше 285 тысяч лифтов.На базе КМЗ формируется первый в России кластер вертикального транспорта и лифтостроения, объединяющий производителей лифтового и сопутствующего оборудования. Здесь будет освоено производство эскалаторов, траволаторов, а также ключевых комплектующих.

https://ria.ru/20250430/lifty-2014268243.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

анатолий гарбузов, москва