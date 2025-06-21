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Анатолий Гарбузов: КМЗ начал производство "умных лифтов" - РИА Новости, 21.06.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
15:50 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/lifty-2024507565.html
Анатолий Гарбузов: КМЗ начал производство "умных лифтов"
Анатолий Гарбузов: КМЗ начал производство "умных лифтов" - РИА Новости, 21.06.2025
Анатолий Гарбузов: КМЗ начал производство "умных лифтов"
Расположенный в Москве флагман отечественного лифтостроения Карачаровский механический завод (КМЗ), на базе которого создается кластер вертикального транспорта, РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T15:50:00+03:00
2025-06-21T15:50:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
анатолий гарбузов
москва
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Расположенный в Москве флагман отечественного лифтостроения Карачаровский механический завод (КМЗ), на базе которого создается кластер вертикального транспорта, разработал инновационную систему "умный лифт", сообщил на ПМЭФ-2025 министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Карачаровский механический завод демонстрирует уверенный рост и осваивает современные технологии. Предприятие внедрило инновационную систему “умный лифт”. С ее помощью лифтовое оборудование работает в режиме “свободные руки”. Технология позволяет идентифицировать пользователя при входе в здание с помощью уникального электронного ключа. После распознавания система автоматически направляет лифтовую кабину к пользователю и доставляет его на необходимый этаж без дополнительного взаимодействия. Кроме того, предусмотрена возможность удаленного вызова лифта и выбора пункта назначения через мобильное приложение", – привели слова Гарбузова в пресс-службе ДИПП.Технология "умных лифтов" может применяться в бизнес-центрах, гостиницах, а также в жилых зданиях.Карачаровский механический завод, который в этом году отметил 75-летие, с минувшего года развивается в составе ОЭЗ "Технополис Москва". Вскоре на предприятии будет запущена в серию отечественная безредукторная лебедка. За все время работы предприятие изготовило свыше 285 тысяч лифтов.На базе КМЗ формируется первый в России кластер вертикального транспорта и лифтостроения, объединяющий производителей лифтового и сопутствующего оборудования. Здесь будет освоено производство эскалаторов, траволаторов, а также ключевых комплектующих.
https://ria.ru/20250430/lifty-2014268243.html
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анатолий гарбузов, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Анатолий Гарбузов, Москва
Анатолий Гарбузов: КМЗ начал производство "умных лифтов"

Гарбузов: Карачаровский механический завод начал производство "умных лифтов"

© Фото : пресс-служба ДИПП КМЗ начал производство "умных лифтов"
 КМЗ начал производство умных лифтов - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
КМЗ начал производство "умных лифтов"
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Расположенный в Москве флагман отечественного лифтостроения Карачаровский механический завод (КМЗ), на базе которого создается кластер вертикального транспорта, разработал инновационную систему "умный лифт", сообщил на ПМЭФ-2025 министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
«
"Карачаровский механический завод демонстрирует уверенный рост и осваивает современные технологии. Предприятие внедрило инновационную систему “умный лифт”. С ее помощью лифтовое оборудование работает в режиме “свободные руки”. Технология позволяет идентифицировать пользователя при входе в здание с помощью уникального электронного ключа. После распознавания система автоматически направляет лифтовую кабину к пользователю и доставляет его на необходимый этаж без дополнительного взаимодействия. Кроме того, предусмотрена возможность удаленного вызова лифта и выбора пункта назначения через мобильное приложение", – привели слова Гарбузова в пресс-службе ДИПП.
Технология "умных лифтов" может применяться в бизнес-центрах, гостиницах, а также в жилых зданиях.
Карачаровский механический завод, который в этом году отметил 75-летие, с минувшего года развивается в составе ОЭЗ "Технополис Москва". Вскоре на предприятии будет запущена в серию отечественная безредукторная лебедка. За все время работы предприятие изготовило свыше 285 тысяч лифтов.
На базе КМЗ формируется первый в России кластер вертикального транспорта и лифтостроения, объединяющий производителей лифтового и сопутствующего оборудования. Здесь будет освоено производство эскалаторов, траволаторов, а также ключевых комплектующих.
Объекты ОЭЗ Технополис Москва оборудуют скоростными лифтами КМЗ - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Объекты ОЭЗ "Технополис Москва" оборудуют скоростными лифтами КМЗ
30 апреля, 11:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМосква
 
 
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