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Где вкусно поесть: гид по лучшим гастрофестивалям лета - РИА Новости, 21.06.2025
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Туризм
 
08:00 21.06.2025 (обновлено: 08:04 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/gastrofestivali-2024344125.html
Где вкусно поесть: гид по лучшим гастрофестивалям лета
Где вкусно поесть: гид по лучшим гастрофестивалям лета - РИА Новости, 21.06.2025
Где вкусно поесть: гид по лучшим гастрофестивалям лета
Отпуск может стать гастрономическим приключением, если подгадать его под даты кулинарных праздников, которых летом в России много. Есть локальные фестивали,... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T08:00:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Отпуск может стать гастрономическим приключением, если подгадать его под даты кулинарных праздников, которых летом в России много. Есть локальные фестивали, есть проходящие сразу в нескольких регионах страны, как, например, "Гастрономические маршруты России". Главными героями мероприятий становятся папоротник, рыба, огурцы, сыр, вишня, а еще — традиционные блюда народов, живущих в нашей стране. Куда отправиться на дегустацию — в материале РИА Новости.ИюньФестивали селедки в Переславле-Залесском и шаньги в Сыктывкаре завершились в первой половине июня. Теперь важно не пропустить другие."Гастрономические маршруты России" (12–29 июня, Москва, Петербург, Сочи, Красноярск, Нижний Новгород)До конца июня в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Красноярске почти в 80 ресторанах гости смогут познакомиться с кухней и традициями разных регионов страны. Продукты локальные, подача авторская, ощущения — как при турпоездке в новый город. В меню — ягненок из Хакасии, якутский сугудай, холодный карельский свекольник, ярославские пельмешки — ярушки и еще десятки других блюд."ПапоротнИКРАб" (15–22 июня, Камчатка)Дикорастущий папоротник, свежие крабы, вкуснейшая икра и тихоокеанский лосось — деликатесы, за которыми стоит отправиться на Камчатку. С 15 по 22 июня в ресторанах региона пройдет гастрономическая неделя. Обещаны ужины из локальных продуктов и мастер-классы от ведущих шеф-поваров."Битва вкусов" (28–29 июня, Пенза)В последние выходные июня местных жителей и туристов ждут в Центральном парке культуры и отдыха имени Белинского. Там пройдут дегустации авторских блюд из местных продуктов, кулинарные уроки для детей и взрослых, концерт и ярмарка."Сытый бабр" (28–29 июня, Иркутск)В Иркутске желающие посетить гастрономический праздник за два дня смогут оценить угощения в 40 локациях и попробовать вкусные блюда от сотни заведений питания. В финале события гостей ждет торт-рекордсмен весом в полторы тонны."Быг-Быг" (28–29 июня, д. Старые Быги, Удмуртия)В программе — вкусные блюда по удмуртским, ненецким, марийским традиционным рецептам, сочные табани и перепечи. Можно попробовать еду от удмуртских бабушек, которую готовят из поколения в поколение, а также стать участником народных игр, кулинарных и танцевальных поединков.Июль"На гребне!" (с 1 по 16 июля по всей России)На VIII Всероссийском празднике дальневосточного гребешка шеф-повара ресторанов создадут специальное меню, где главным ингредиентом будет именно этот морепродукт. Его добавят в ризотто и поке, гаспачо и десерты — вместе с ананасом, клубникой и шоколадом. Гостям предложат попробовать сет-меню и стать участниками тематических вечеринок."Ах! Фест" (5 июля, с. Алтайское, Алтайский край)"Приезжай, пробуй, наслаждайся, отдыхай!" — так звучит девиз события, где участникам предлагают погрузиться в гастрономическую ностальгию и попробовать блюда, которые в детстве ели у бабушки. Там — дегустации, кулинарные баттлы от шеф-поваров, мастер-классы, традиционные игры, ярмарка и музыка."Гастролис" (5 июля, с. Оползневое, Крым)Гастрономический праздник проходит на пляже, там можно совместить еду и отдых. На фуд-корте гости пробуют местные деликатесы, десять часов нон-стоп танцуют под живую музыку и участвуют в пляжных активностях. Продегустировать можно кухню Азии, Германии, Италии, Мексики. Шашлыки и сладости тоже будут."Горький крафт" (5–6 июля, Нижний Новгород)Из названия следует, что мероприятие посвящено крафтовым напиткам, произведенным в разных регионах страны. Организаторы обещают незабываемую атмосферу, специалитеты местной гастрономии и много отличной музыки. Полезные лекции и увлекательные мастер-классы тоже запланированы."В Сибири — Есть!" (11–13 июля, Новосибирск)Добро пожаловать на Михайловскую набережную реки Оби. Там — фуд-корты под открытым небом и кулинарные баттлы для детей, любителей и профессионалов. Записаться на них нужно заранее, список блюд выдается на старте кулинарного соревнования. Ярмарка и различные шоу тоже будут."Вишневарова" (11–12 июля, Уварово, Тамбовская область)Уварово называют самым вишневым местом России, там отличные ягодные сады. Для гостей приготовят вишневый суп, мохито и предложат продегустировать вкуснейшее варенье.Еще один праздник, посвященный этой ягоде, пройдет во Владимире 19 июля. На "Владимирской вишне" посетителей ждут интерактивные площадки, фотозоны, конкурсы, розыгрыши, мастер-классы, пироги и городской музыкальный фестиваль."Праздник огурца" (19 июля, Суздаль)Музей деревянного зодчества — традиционная площадка для проведения события. Но участвует в празднике весь город: гулянья и пробы блюд повсюду. Гостей угощают экзотикой из зеленого овоща — от чипсов до варенья, делятся секретами засолки и предлагают проявить свои способности в фигурной резьбе по овощам."Кухня на углях" (20 июля, Углич)Фестиваль "Углече Поле" посвящен основанию города. Одной из основных локаций станет "Кухня на углях". На пикнике гости продегустрируют блюда из местных продуктов и смогут попробовать себя в роли шеф-повара в стейк-баттле.АвгустГастрофест на "Роза Хутор" (1–3 августа, Красная Поляна)На одной площадке соберутся лучшие шеф-повара юга России. В каждом заведении-партнере гостям предложат специальное меню с фиксированной ценой, которое познакомит с кухней местных регионов в авторской интерпретации. Кроме дегустаций — музыкальные выступления, розыгрыши, мастер-классы и фотозона.Сырный фестиваль "Сыр. Пир. Мир" (1–3 августа, д. Дубровское, Московская область)Сюда приедут любители фермерской продукции. Гости смогут продегустировать и купить сыры, молочные продукты, мясные и рыбные деликатесы, вкуснейший хлеб, мед, вино."Вкусы России" (14–24 августа, Москва)Ежегодно гастрономический праздник в Москве посещает до 1,5 миллиона гостей. Тут — продукты и блюда со всех уголков страны. Угощения можно не только попробовать, но и купить. Развлекательная программа тоже есть: мастер-классы, концерты, выступления коллективов в национальных костюмах.Камышинский арбузный фестиваль (23 августа, Камышин, Волгоградская область)Участие в Арбузном параде и бесчисленные пробы гигантской ягоды — обязательная часть программы праздника. В эти дни город превращается в арбузную столицу, многие жители — в сказочных героев и персонажей мультфильмов. И все едят очень много арбузов — в среднем гостям достается до 60 тонн.Городской пикник "Пир на Волге" (23–24 августа, Ярославль)Народный праздник под открытым небом пройдет в парке 1000-летия Ярославля на стрелке Которосли и Волги. В программе — дегустации, кулинарные шоу, концерты и конкурсы."День варенья" (23–24 августа, д. Мураново, Московская область)В ежегодном сезонном мероприятии музея-заповедника "Мураново" гостей познакомят с хитростями приготовления варенья. Желающих проконсультируют ведущие джеммейкеры России. Бонус — десятки неожиданных рецептов и кулинарных лайфхаков. А также ярмарка и веселая музыка. Готовьте большие ложки!
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Мария Селиванова
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Где вкусно поесть: гид по лучшим гастрофестивалям лета

Фестиваль "Гастрономические маршруты России" открылся сразу в пяти регионах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастник рыбного гастрономического фестиваля
Участник рыбного гастрономического фестиваля - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участник рыбного гастрономического фестиваля
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Отпуск может стать гастрономическим приключением, если подгадать его под даты кулинарных праздников, которых летом в России много. Есть локальные фестивали, есть проходящие сразу в нескольких регионах страны, как, например, "Гастрономические маршруты России". Главными героями мероприятий становятся папоротник, рыба, огурцы, сыр, вишня, а еще — традиционные блюда народов, живущих в нашей стране. Куда отправиться на дегустацию — в материале РИА Новости.

Июнь

Фестивали селедки в Переславле-Залесском и шаньги в Сыктывкаре завершились в первой половине июня. Теперь важно не пропустить другие.
"Гастрономические маршруты России" (12–29 июня, Москва, Петербург, Сочи, Красноярск, Нижний Новгород)
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Гастрономические маршруты России"

Блюдо, приготовленное поварами во время фестиваля "Гастрономические маршруты России"

Блюдо, приготовленное поварами во время фестиваля Гастрономические маршруты России

Блюдо, приготовленное поварами во время фестиваля "Гастрономические маршруты России"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Гастрономические маршруты России"
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Гастрономические маршруты России"

Блюда разных регионов страны представлены на фестивале "Гастрономические маршруты России"

Блюда разных регионов страны представлены на фестивале Гастрономические маршруты России

Блюда разных регионов страны представлены на фестивале "Гастрономические маршруты России"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Гастрономические маршруты России"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Гастрономические маршруты России"

Ягненка из Хакасии с фруктами и травами можно продегустировать на фестивале "Гастрономические маршруты России"

Ягненка из Хакасии с фруктами и травами можно продегустировать на фестивале Гастрономические маршруты России

Ягненка из Хакасии с фруктами и травами можно продегустировать на фестивале "Гастрономические маршруты России"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Гастрономические маршруты России"
3 из 3

Блюдо, приготовленное поварами во время фестиваля "Гастрономические маршруты России"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Гастрономические маршруты России"
1 из 3

Блюда разных регионов страны представлены на фестивале "Гастрономические маршруты России"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Гастрономические маршруты России"
2 из 3

Ягненка из Хакасии с фруктами и травами можно продегустировать на фестивале "Гастрономические маршруты России"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Гастрономические маршруты России"
3 из 3
До конца июня в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Красноярске почти в 80 ресторанах гости смогут познакомиться с кухней и традициями разных регионов страны. Продукты локальные, подача авторская, ощущения — как при турпоездке в новый город. В меню — ягненок из Хакасии, якутский сугудай, холодный карельский свекольник, ярославские пельмешки — ярушки и еще десятки других блюд.
"ПапоротнИКРАб" (15–22 июня, Камчатка)
© Фото : Официальный сайт исполнительных органов Камчатского краяГастрономический фестиваль "ПапоротнИКРАб"
Гастрономический фестиваль ПапоротнИКРАб - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Официальный сайт исполнительных органов Камчатского края
Гастрономический фестиваль "ПапоротнИКРАб"
Дикорастущий папоротник, свежие крабы, вкуснейшая икра и тихоокеанский лосось — деликатесы, за которыми стоит отправиться на Камчатку. С 15 по 22 июня в ресторанах региона пройдет гастрономическая неделя. Обещаны ужины из локальных продуктов и мастер-классы от ведущих шеф-поваров.
"Битва вкусов" (28–29 июня, Пенза)
CC BY-SA 3.0 / Владимир Шеляпин / Вид Пензы с колеса обозренияПарк Белинского в Пензе
Парк Белинского в Пензе - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
CC BY-SA 3.0 / Владимир Шеляпин / Вид Пензы с колеса обозрения
Парк Белинского в Пензе
В последние выходные июня местных жителей и туристов ждут в Центральном парке культуры и отдыха имени Белинского. Там пройдут дегустации авторских блюд из местных продуктов, кулинарные уроки для детей и взрослых, концерт и ярмарка.
"Сытый бабр" (28–29 июня, Иркутск)
© Getty Images / Bogdan KuryloДевушка на гастрономическом фестивале
Девушка на гастрономическом фестивале - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Getty Images / Bogdan Kurylo
Девушка на гастрономическом фестивале
В Иркутске желающие посетить гастрономический праздник за два дня смогут оценить угощения в 40 локациях и попробовать вкусные блюда от сотни заведений питания. В финале события гостей ждет торт-рекордсмен весом в полторы тонны.
"Быг-Быг" (28–29 июня, д. Старые Быги, Удмуртия)
© Фото предоставлено МБУК Национальный центр удмуртской культуры "Быгы"/Сергей РогозинГастрофест "Быг-Быг"
Гастрофест Быг-Быг - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото предоставлено МБУК Национальный центр удмуртской культуры "Быгы"/Сергей Рогозин
Гастрофест "Быг-Быг"
В программе — вкусные блюда по удмуртским, ненецким, марийским традиционным рецептам, сочные табани и перепечи. Можно попробовать еду от удмуртских бабушек, которую готовят из поколения в поколение, а также стать участником народных игр, кулинарных и танцевальных поединков.

Июль

"На гребне!" (с 1 по 16 июля по всей России)
© Getty Images / Elena NovielloМорской гребешок
Морской гребешок - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Getty Images / Elena Noviello
Морской гребешок
На VIII Всероссийском празднике дальневосточного гребешка шеф-повара ресторанов создадут специальное меню, где главным ингредиентом будет именно этот морепродукт. Его добавят в ризотто и поке, гаспачо и десерты — вместе с ананасом, клубникой и шоколадом. Гостям предложат попробовать сет-меню и стать участниками тематических вечеринок.
"Ах! Фест" (5 июля, с. Алтайское, Алтайский край)
© Фото : Ах!ФестГастрономический фестиваль "Ах!Фест" на Алтае
Гастрономический фестиваль Ах!Фест на Алтае - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Ах!Фест
Гастрономический фестиваль "Ах!Фест" на Алтае
"Приезжай, пробуй, наслаждайся, отдыхай!" — так звучит девиз события, где участникам предлагают погрузиться в гастрономическую ностальгию и попробовать блюда, которые в детстве ели у бабушки. Там — дегустации, кулинарные баттлы от шеф-поваров, мастер-классы, традиционные игры, ярмарка и музыка.
"Гастролис" (5 июля, с. Оползневое, Крым)
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Ялте
Отдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Ялте - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Ялте
Гастрономический праздник проходит на пляже, там можно совместить еду и отдых. На фуд-корте гости пробуют местные деликатесы, десять часов нон-стоп танцуют под живую музыку и участвуют в пляжных активностях. Продегустировать можно кухню Азии, Германии, Италии, Мексики. Шашлыки и сладости тоже будут.
"Горький крафт" (5–6 июля, Нижний Новгород)
© Getty Images / YuriSHНабережная в Нижнем Новгороде
Набережная в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Getty Images / YuriSH
Набережная в Нижнем Новгороде
Из названия следует, что мероприятие посвящено крафтовым напиткам, произведенным в разных регионах страны. Организаторы обещают незабываемую атмосферу, специалитеты местной гастрономии и много отличной музыки. Полезные лекции и увлекательные мастер-классы тоже запланированы.
"В Сибири — Есть!" (11–13 июля, Новосибирск)
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМихайловская набережная реки Обь в Новосибирске
Михайловская набережная реки Обь в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Михайловская набережная реки Обь в Новосибирске
Добро пожаловать на Михайловскую набережную реки Оби. Там — фуд-корты под открытым небом и кулинарные баттлы для детей, любителей и профессионалов. Записаться на них нужно заранее, список блюд выдается на старте кулинарного соревнования. Ярмарка и различные шоу тоже будут.
"Вишневарова" (11–12 июля, Уварово, Тамбовская область)
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКомпот из вишен и яблок
Компот из вишен и яблок - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Компот из вишен и яблок
Уварово называют самым вишневым местом России, там отличные ягодные сады. Для гостей приготовят вишневый суп, мохито и предложат продегустировать вкуснейшее варенье.
Еще один праздник, посвященный этой ягоде, пройдет во Владимире 19 июля. На "Владимирской вишне" посетителей ждут интерактивные площадки, фотозоны, конкурсы, розыгрыши, мастер-классы, пироги и городской музыкальный фестиваль.
"Праздник огурца" (19 июля, Суздаль)
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетители на XXI Празднике огурца на территории Музея деревянного зодчества в Суздале
Посетители на XXI Празднике огурца на территории Музея деревянного зодчества в Суздале - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Посетители на XXI Празднике огурца на территории Музея деревянного зодчества в Суздале
Музей деревянного зодчества — традиционная площадка для проведения события. Но участвует в празднике весь город: гулянья и пробы блюд повсюду. Гостей угощают экзотикой из зеленого овоща — от чипсов до варенья, делятся секретами засолки и предлагают проявить свои способности в фигурной резьбе по овощам.
"Кухня на углях" (20 июля, Углич)
Фестиваль "Углече Поле" посвящен основанию города. Одной из основных локаций станет "Кухня на углях". На пикнике гости продегустрируют блюда из местных продуктов и смогут попробовать себя в роли шеф-повара в стейк-баттле.

Август

Гастрофест на "Роза Хутор" (1–3 августа, Красная Поляна)
© Фото предоставлено пресс-службой Розы ХуторГастрофест на "Роза Хутор"
Гастрофест на Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Розы Хутор
Гастрофест на "Роза Хутор"
На одной площадке соберутся лучшие шеф-повара юга России. В каждом заведении-партнере гостям предложат специальное меню с фиксированной ценой, которое познакомит с кухней местных регионов в авторской интерпретации. Кроме дегустаций — музыкальные выступления, розыгрыши, мастер-классы и фотозона.
Сырный фестиваль "Сыр. Пир. Мир" (1–3 августа, д. Дубровское, Московская область)
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПосетители на Всероссийском гастрономическом фестивале "Сыр. Пир. Мир"
Посетители на всероссийском гастрономическом фестивале Сыр! Пир! Мир! - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Посетители на Всероссийском гастрономическом фестивале "Сыр. Пир. Мир"
Сюда приедут любители фермерской продукции. Гости смогут продегустировать и купить сыры, молочные продукты, мясные и рыбные деликатесы, вкуснейший хлеб, мед, вино.
"Вкусы России" (14–24 августа, Москва)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГастрономический фестиваль "Вкусы России" в Москве
Гастрономический фестиваль Вкусы России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гастрономический фестиваль "Вкусы России" в Москве
Ежегодно гастрономический праздник в Москве посещает до 1,5 миллиона гостей. Тут — продукты и блюда со всех уголков страны. Угощения можно не только попробовать, но и купить. Развлекательная программа тоже есть: мастер-классы, концерты, выступления коллективов в национальных костюмах.
Камышинский арбузный фестиваль (23 августа, Камышин, Волгоградская область)
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУчастники костюмированного парада на Камышинском арбузном фестивале
Участники костюмированного парада на Камышинском арбузном фестивале - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Участники костюмированного парада на Камышинском арбузном фестивале
Участие в Арбузном параде и бесчисленные пробы гигантской ягоды — обязательная часть программы праздника. В эти дни город превращается в арбузную столицу, многие жители — в сказочных героев и персонажей мультфильмов. И все едят очень много арбузов — в среднем гостям достается до 60 тонн.
Городской пикник "Пир на Волге" (23–24 августа, Ярославль)
© РИА Новости / Олег Смыслов | Перейти в медиабанкУчастники гастрономическом празднике "Пир на Волге" в Ярославле
Участники гастрономическом празднике Пир на Волге в Ярославле - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Олег Смыслов
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Участники гастрономическом празднике "Пир на Волге" в Ярославле
Народный праздник под открытым небом пройдет в парке 1000-летия Ярославля на стрелке Которосли и Волги. В программе — дегустации, кулинарные шоу, концерты и конкурсы.
"День варенья" (23–24 августа, д. Мураново, Московская область)
© Getty Images / Dmitry NaumovМузей-заповедник "Усадьба Мураново" имени Ф. И. Тютчева
Музей-заповедник Усадьба „Мураново“ им. Ф. И. Тютчева - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Getty Images / Dmitry Naumov
Музей-заповедник "Усадьба Мураново" имени Ф. И. Тютчева
В ежегодном сезонном мероприятии музея-заповедника "Мураново" гостей познакомят с хитростями приготовления варенья. Желающих проконсультируют ведущие джеммейкеры России. Бонус — десятки неожиданных рецептов и кулинарных лайфхаков. А также ярмарка и веселая музыка. Готовьте большие ложки!
Девушка на набережной в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Красивый Нижний Новгород: что появилось необычного в Столице закатов
16 мая, 08:00
 
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