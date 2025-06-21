https://ria.ru/20250621/efimov-2024346448.html

Ефимов: еще 330 горожан начали переселение по реновации в Москве

Ефимов: еще 330 горожан начали переселение по реновации в Москве - РИА Новости, 21.06.2025

Ефимов: еще 330 горожан начали переселение по реновации в Москве

В московском районе Косино-Ухтомский к переселению по программе реновации приступили около 330 жителей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:12:00+03:00

2025-06-21T14:12:00+03:00

2025-06-21T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В московском районе Косино-Ухтомский к переселению по программе реновации приступили около 330 жителей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В районе Косино-Ухтомский в конце мая приступили к переселению около 330 жителей четырех старых домов на Оренбургской улице. Город передал для них две новостройки – дома 7 и 8 на улице Черное Озеро. Таким образом, число жилых комплексов, предложенных участникам программы реновации в районе, достигло шести, а количество расселяемых зданий – 21", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градмкомплекса.В сообщении уточняется, что всего в районе новое жилье получать свыше 6 тысяч горожан 55 ветхих домов.В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Екатерина Соловьева рассказала, что квартиры доме 7 на улице Черное Озеро получили более чем 130 жителей.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации вошла еще 131 площадка для возведения домов.

https://ria.ru/20250620/efimov-2023659044.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы