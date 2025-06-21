https://ria.ru/20250621/efimov-2023756583.html

Ефимов: Москва в 2025 году выделила бизнесу три участка по льготной аренде

Ефимов: Москва в 2025 году выделила бизнесу три участка по льготной аренде - РИА Новости, 21.06.2025

Ефимов: Москва в 2025 году выделила бизнесу три участка по льготной аренде

Власти Москвы с начала 2025 года предоставили бизнесу три участка земли по льготной арендной ставке для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП),... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T12:14:00+03:00

2025-06-21T12:14:00+03:00

2025-06-21T12:14:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Власти Москвы с начала 2025 года предоставили бизнесу три участка земли по льготной арендной ставке для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке Петербургского международного экономического форума.Особый статус масштабного инвестиционного проекта (МаИП) дает инвесторам возможность получить от столичных властей земельные участки по льготной ставке аренды один рубль в год."Инвесторы могут получить в аренду участки для возведения производств за символическую плату – один рубль в год. Такая мера поддержки действует в столице по решению мэра Москвы Сергея Собянина уже более трех лет. С начала 2025-го город выделил около 2,6 гектара земли на западе и востоке столицы для реализации трех масштабных инвестпроектов", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Заммэра указал, что на данных участках предприниматели смогут возвести пищевое предприятие, корпус по выпуску электронной аппаратуры и осветительного оборудования, а также промышленный комплекс. В сумме это позволит создать 450 рабочих мест.Всего в Москве было одобрено и принято в реализацию свыше 100 промышленных МаИП.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы