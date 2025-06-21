https://ria.ru/20250621/bespilotniki-2024513622.html

Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника

Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 21.06.2025

Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника

Дежурные средства российской ПВО днём в субботу сбили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T16:06:00+03:00

2025-06-21T16:06:00+03:00

2025-06-21T16:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО днём в субботу сбили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать первого июня с 13.35 мск до 14.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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Ольга Фомченкова

брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф