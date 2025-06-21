https://ria.ru/20250621/bespilotniki-2024513622.html
Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника
Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 21.06.2025
Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО днём в субботу сбили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T16:06:00+03:00
2025-06-21T16:06:00+03:00
2025-06-21T16:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО днём в субботу сбили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать первого июня с 13.35 мск до 14.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника
МО: ПВО с 13:35 до 14:15 сбила 2 украинских беспилотника над Брянской областью