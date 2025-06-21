https://ria.ru/20250621/bespilotniki-2024493272.html
Над Брянской областью уничтожили четыре украинских беспилотника
Над Брянской областью уничтожили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 21.06.2025
Над Брянской областью уничтожили четыре украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T13:42:00+03:00
2025-06-21T13:42:00+03:00
2025-06-21T13:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. "С 12.15 до 12.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Брянской областью уничтожили четыре украинских беспилотника
МО РФ: ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Брянской областью