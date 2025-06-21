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В Союзе армян предположили, что ждет Пашиняна после конфликта с церковью - РИА Новости, 21.06.2025
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16:30 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/armeniya-2024516838.html
В Союзе армян предположили, что ждет Пашиняна после конфликта с церковью
В Союзе армян предположили, что ждет Пашиняна после конфликта с церковью - РИА Новости, 21.06.2025
В Союзе армян предположили, что ждет Пашиняна после конфликта с церковью
Конфликт с Армянской апостольской церковью может закончиться печально для премьер-министра Армении Никола Пашиняна, так как церковь является основой армянского... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T16:30:00+03:00
2025-06-21T16:30:00+03:00
армения
россия
ереван
никол пашинян
самвел карапетян
ара абрамян
армянская апостольская церковь
facebook
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Конфликт с Армянской апостольской церковью может закончиться печально для премьер-министра Армении Никола Пашиняна, так как церковь является основой армянского общества, а власть начинает действовать вне закона, заявил РИА Новости президент Союза армян России Ара Абрамян. "Это (государство - ред.) не его дом, не его собственность и не его фирма. Это государство, где есть Конституция и есть законы. И это церковь, которая является основой армянского общества. А они (власть Армении - ред.) все делают вне закона. Он (Пашинян - ред.) обесценивает церковь… Такой конфликт может закончиться печально для правительства, если они будут так продолжать. У церкви есть реальная возможность объединить армянский народ", - заявил агентству Абрамян. По его словам, преследование бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна началось только потому, что он выступил в защиту церкви перед лицом действий Пашиняна. "Его (Карапетяна - ред.) обвинили в том, что он угрожает государству, но все понимают, что арест не имеет никакого отношения к тому, в чем его обвиняют - Самвел очень лояльный, нормальный, предсказуемый человек. Он никогда ничего не говорил и не делал плохо, ни против России, ни против Пашиняна. А теперь его арестовали на два месяца только за то, что он посмел сказать, что поддерживает церковь. Вот так он (Никол Пашинян - ред.) говорит, что (в Армении - ред.) есть демократия, но там никакой демократии нет и никакой не было", - заявил РИА Новости Абрамян. По его оценке, Пашинян пошел на преследование Карапетяна, чтобы показать, что он "может делать в Армении, все что хочет". Президент Союза армян России выразил надежду, что у властей Армении хватит понимания, что Карапетяна надо отпустить. "Будет еще апелляционный суд, надеюсь, там вынесут справедливое решение, что надо его отпустить, никаких вопросов к нему нету и он ни в чем не виноват. Не все суды выполняют приказы, которые отдают по телефону", - заявил Абрамян. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250621/ssha-2024439492.html
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армения, россия, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, ара абрамян, армянская апостольская церковь, facebook, ташир , преследование карапетяна в армении
Армения, Россия, Ереван, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Ара Абрамян, Армянская апостольская церковь, Facebook, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении
В Союзе армян предположили, что ждет Пашиняна после конфликта с церковью

Абрамян: конфликт с Армянской церковью может закончиться печально для Пашиняна

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Конфликт с Армянской апостольской церковью может закончиться печально для премьер-министра Армении Никола Пашиняна, так как церковь является основой армянского общества, а власть начинает действовать вне закона, заявил РИА Новости президент Союза армян России Ара Абрамян.
"Это (государство - ред.) не его дом, не его собственность и не его фирма. Это государство, где есть Конституция и есть законы. И это церковь, которая является основой армянского общества. А они (власть Армении - ред.) все делают вне закона. Он (Пашинян - ред.) обесценивает церковь… Такой конфликт может закончиться печально для правительства, если они будут так продолжать. У церкви есть реальная возможность объединить армянский народ", - заявил агентству Абрамян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
В США раскритиковали слова Пашиняна о церкви на фоне ареста Карапетяна
Вчера, 05:55
По его словам, преследование бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна началось только потому, что он выступил в защиту церкви перед лицом действий Пашиняна.
"Его (Карапетяна - ред.) обвинили в том, что он угрожает государству, но все понимают, что арест не имеет никакого отношения к тому, в чем его обвиняют - Самвел очень лояльный, нормальный, предсказуемый человек. Он никогда ничего не говорил и не делал плохо, ни против России, ни против Пашиняна. А теперь его арестовали на два месяца только за то, что он посмел сказать, что поддерживает церковь. Вот так он (Никол Пашинян - ред.) говорит, что (в Армении - ред.) есть демократия, но там никакой демократии нет и никакой не было", - заявил РИА Новости Абрамян.
По его оценке, Пашинян пошел на преследование Карапетяна, чтобы показать, что он "может делать в Армении, все что хочет".
Президент Союза армян России выразил надежду, что у властей Армении хватит понимания, что Карапетяна надо отпустить.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Армянская церковь осудила арест бизнесмена Карапетяна
19 июня, 11:13
"Будет еще апелляционный суд, надеюсь, там вынесут справедливое решение, что надо его отпустить, никаких вопросов к нему нету и он ни в чем не виноват. Не все суды выполняют приказы, которые отдают по телефону", - заявил Абрамян.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Представитель диаспоры в США назвал Пашиняна диктатором
Вчера, 00:55
 
АрменияРоссияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянАра АбрамянАрмянская апостольская церковьFacebookТаширПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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