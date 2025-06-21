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Афганский политик призвал страны региона объединиться в борьбе с Израилем - РИА Новости, 21.06.2025
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10:24 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/afganistan-2024458694.html
Афганский политик призвал страны региона объединиться в борьбе с Израилем
Афганский политик призвал страны региона объединиться в борьбе с Израилем - РИА Новости, 21.06.2025
Афганский политик призвал страны региона объединиться в борьбе с Израилем
Видный политический и военный деятель Афганистана, основатель Исламской партии Афганистана и экс-премьер страны Гульбеддин Хекматиар призвал страны региона... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T10:24:00+03:00
2025-06-21T10:24:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Видный политический и военный деятель Афганистана, основатель Исламской партии Афганистана и экс-премьер страны Гульбеддин Хекматиар призвал страны региона отбросить давние исторические обиды и объединиться в борьбе с Израилем - их великим внешним врагом, сообщил новостной портал Afghanistan International. Хекматиар настоятельно призвал правительства региона действовать решительно, избегать взаимных уколов и ставить во главу угла коллективные интересы. В своем посте в соцсети X афганский экс-премьер высоко оценил позицию Сирии после израильской атаки на Иран, назвав ее "мудрой и благоразумной". Он похвалил сирийское руководство, особенно Ахмада Аль-Шараа, за твердое заявление о том, что Дамаск не позволит использовать свое воздушное пространство или территорию против Ирана. Хекматияр также обрушился с резкой критикой на Резу Пехлеви, сына последнего шаха Ирана, обвинив его в том, что он подстрекает США и Израиль к уничтожению Ирана, массовому убийству его населения и даже к рассмотрению возможности нанесения ядерных ударов по Тегерану. Политик, проживающий в Кабуле, также предостерег, что Соединенные Штаты рискуют повторить судьбу СССР, если вступят в войну с Ираном в поддержку Израиля и не смогут достичь своих целей. Он заявил, что "признаки внутреннего упадка Америки уже видны, особенно в таких штатах, как Калифорния", где, по его утверждению, растут сепаратистские движения. Ранее Хекматияр предупреждал, что в случае победы Израиля над Ираном, он может расширить свою военную кампанию на другие страны, включая Пакистан, Турцию и Сирию.
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
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в мире, иран, израиль, афганистан, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Афганистан, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Афганский политик призвал страны региона объединиться в борьбе с Израилем

Экс-премьер Афганистана Хекматиар призвал регион объединиться против Израиля

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Видный политический и военный деятель Афганистана, основатель Исламской партии Афганистана и экс-премьер страны Гульбеддин Хекматиар призвал страны региона отбросить давние исторические обиды и объединиться в борьбе с Израилем - их великим внешним врагом, сообщил новостной портал Afghanistan International.
Хекматиар настоятельно призвал правительства региона действовать решительно, избегать взаимных уколов и ставить во главу угла коллективные интересы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
14 июня, 08:00
В своем посте в соцсети X афганский экс-премьер высоко оценил позицию Сирии после израильской атаки на Иран, назвав ее "мудрой и благоразумной". Он похвалил сирийское руководство, особенно Ахмада Аль-Шараа, за твердое заявление о том, что Дамаск не позволит использовать свое воздушное пространство или территорию против Ирана.
Хекматияр также обрушился с резкой критикой на Резу Пехлеви, сына последнего шаха Ирана, обвинив его в том, что он подстрекает США и Израиль к уничтожению Ирана, массовому убийству его населения и даже к рассмотрению возможности нанесения ядерных ударов по Тегерану.
Политик, проживающий в Кабуле, также предостерег, что Соединенные Штаты рискуют повторить судьбу СССР, если вступят в войну с Ираном в поддержку Израиля и не смогут достичь своих целей. Он заявил, что "признаки внутреннего упадка Америки уже видны, особенно в таких штатах, как Калифорния", где, по его утверждению, растут сепаратистские движения.
Ранее Хекматияр предупреждал, что в случае победы Израиля над Ираном, он может расширить свою военную кампанию на другие страны, включая Пакистан, Турцию и Сирию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Ничего уже не исправить: началась гонка за атомной бомбой
Вчера, 08:00
 
В миреИранИзраильАфганистанВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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