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Афганский политик призвал страны региона объединиться в борьбе с Израилем
Афганский политик призвал страны региона объединиться в борьбе с Израилем - РИА Новости, 21.06.2025
Афганский политик призвал страны региона объединиться в борьбе с Израилем
Видный политический и военный деятель Афганистана, основатель Исламской партии Афганистана и экс-премьер страны Гульбеддин Хекматиар призвал страны региона... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T10:24:00+03:00
2025-06-21T10:24:00+03:00
2025-06-21T10:24:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Видный политический и военный деятель Афганистана, основатель Исламской партии Афганистана и экс-премьер страны Гульбеддин Хекматиар призвал страны региона отбросить давние исторические обиды и объединиться в борьбе с Израилем - их великим внешним врагом, сообщил новостной портал Afghanistan International. Хекматиар настоятельно призвал правительства региона действовать решительно, избегать взаимных уколов и ставить во главу угла коллективные интересы. В своем посте в соцсети X афганский экс-премьер высоко оценил позицию Сирии после израильской атаки на Иран, назвав ее "мудрой и благоразумной". Он похвалил сирийское руководство, особенно Ахмада Аль-Шараа, за твердое заявление о том, что Дамаск не позволит использовать свое воздушное пространство или территорию против Ирана. Хекматияр также обрушился с резкой критикой на Резу Пехлеви, сына последнего шаха Ирана, обвинив его в том, что он подстрекает США и Израиль к уничтожению Ирана, массовому убийству его населения и даже к рассмотрению возможности нанесения ядерных ударов по Тегерану. Политик, проживающий в Кабуле, также предостерег, что Соединенные Штаты рискуют повторить судьбу СССР, если вступят в войну с Ираном в поддержку Израиля и не смогут достичь своих целей. Он заявил, что "признаки внутреннего упадка Америки уже видны, особенно в таких штатах, как Калифорния", где, по его утверждению, растут сепаратистские движения. Ранее Хекматияр предупреждал, что в случае победы Израиля над Ираном, он может расширить свою военную кампанию на другие страны, включая Пакистан, Турцию и Сирию.
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, афганистан, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Афганистан, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Афганский политик призвал страны региона объединиться в борьбе с Израилем
Экс-премьер Афганистана Хекматиар призвал регион объединиться против Израиля