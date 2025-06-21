https://ria.ru/20250621/aeroport-2024430733.html
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
В аэропорту Казани ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.06.2025
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T02:49:00+03:00
2025-06-21T02:49:00+03:00
2025-06-21T02:51:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Казани (код ИКАО: UWKD)", - написал он.
https://ria.ru/20250621/aeroport-2024430825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, международная организация гражданской авиации
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов