https://ria.ru/20250621/aeroport-2024430733.html

В аэропорту Казани ввели временные ограничения

В аэропорту Казани ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.06.2025

В аэропорту Казани ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T02:49:00+03:00

2025-06-21T02:49:00+03:00

2025-06-21T02:51:00+03:00

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Казани (код ИКАО: UWKD)", - написал он.

https://ria.ru/20250621/aeroport-2024430825.html

казань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, международная организация гражданской авиации