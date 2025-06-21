https://ria.ru/20250621/aeroflot-2024462618.html

"Аэрофлот" возобновляет полеты из Москвы в Самарканд

"Аэрофлот" возобновляет полеты из Москвы в Самарканд - РИА Новости, 21.06.2025

"Аэрофлот" возобновляет полеты из Москвы в Самарканд

"Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные полеты из Москвы в Самарканд, рейсы стартуют 31 июля с частотой три раза в неделю, а к началу октября частота полетов... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T10:45:00+03:00

2025-06-21T10:45:00+03:00

2025-06-21T10:45:00+03:00

airbus a320

аэрофлот

москва

самарканд

узбекистан

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. "Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные полеты из Москвы в Самарканд, рейсы стартуют 31 июля с частотой три раза в неделю, а к началу октября частота полетов будет достигать семи раз в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты между Москвой и Самаркандом будут выполняться на среднемагистральных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. В полете пассажиры всех классов обслуживания могут подключиться со своих гаджетов к бесплатной беспроводной системе развлечений "Аэрофлота". Пассажирам бизнес-класса предложат индивидуальные плееры и наушники. Помимо Самарканда, "Аэрофлот" выполняет прямые регулярные рейсы в столицу Узбекистана — Ташкент. Самарканд — один из самых посещаемых туристических городов страны. Ожидается, что направление будет пользоваться высоким спросом у российских путешественников.

https://ria.ru/20250620/aeroflot-2024312628.html

москва

самарканд

узбекистан

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