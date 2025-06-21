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"Аэрофлот" возобновляет полеты из Москвы в Самарканд - РИА Новости, 21.06.2025
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10:45 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/aeroflot-2024462618.html
"Аэрофлот" возобновляет полеты из Москвы в Самарканд
"Аэрофлот" возобновляет полеты из Москвы в Самарканд - РИА Новости, 21.06.2025
"Аэрофлот" возобновляет полеты из Москвы в Самарканд
"Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные полеты из Москвы в Самарканд, рейсы стартуют 31 июля с частотой три раза в неделю, а к началу октября частота полетов... РИА Новости, 21.06.2025
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аэрофлот
москва
самарканд
узбекистан
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. "Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные полеты из Москвы в Самарканд, рейсы стартуют 31 июля с частотой три раза в неделю, а к началу октября частота полетов будет достигать семи раз в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты между Москвой и Самаркандом будут выполняться на среднемагистральных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. В полете пассажиры всех классов обслуживания могут подключиться со своих гаджетов к бесплатной беспроводной системе развлечений "Аэрофлота". Пассажирам бизнес-класса предложат индивидуальные плееры и наушники. Помимо Самарканда, "Аэрофлот" выполняет прямые регулярные рейсы в столицу Узбекистана — Ташкент. Самарканд — один из самых посещаемых туристических городов страны. Ожидается, что направление будет пользоваться высоким спросом у российских путешественников.
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москва
самарканд
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airbus a320, аэрофлот, москва, самарканд, узбекистан
Airbus A320, Аэрофлот, Москва, Самарканд, Узбекистан

"Аэрофлот" возобновляет полеты из Москвы в Самарканд

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. "Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные полеты из Москвы в Самарканд, рейсы стартуют 31 июля с частотой три раза в неделю, а к началу октября частота полетов будет достигать семи раз в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.
Полеты между Москвой и Самаркандом будут выполняться на среднемагистральных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. В полете пассажиры всех классов обслуживания могут подключиться со своих гаджетов к бесплатной беспроводной системе развлечений "Аэрофлота". Пассажирам бизнес-класса предложат индивидуальные плееры и наушники.
Помимо Самарканда, "Аэрофлот" выполняет прямые регулярные рейсы в столицу УзбекистанаТашкент.
Самарканд — один из самых посещаемых туристических городов страны. Ожидается, что направление будет пользоваться высоким спросом у российских путешественников.
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Airbus A320АэрофлотМоскваСамаркандУзбекистан
 
 
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