https://ria.ru/20250620/zoopark-2024121127.html

В Московском зоопарке теперь можно наблюдать онлайн за жирафом и зебрами

В Московском зоопарке теперь можно наблюдать онлайн за жирафом и зебрами - РИА Новости, 20.06.2025

В Московском зоопарке теперь можно наблюдать онлайн за жирафом и зебрами

Камеры для онлайн-трансляции появились в вольерах южноафриканского жирафа и краснокнижных зебр Греви в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:17:00+03:00

2025-06-20T10:17:00+03:00

2025-06-20T10:17:00+03:00

хорошие новости

общество

москва

светлана акулова

московский зоопарк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727065061_0:416:2780:1980_1920x0_80_0_0_069c0462fbd474e86c0cc4a993d32017.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Камеры для онлайн-трансляции появились в вольерах южноафриканского жирафа и краснокнижных зебр Греви в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В преддверии Всемирного дня жирафа, который ежегодно отмечается 21 июня, на mos.ru запустили онлайн-трансляции из вольера южноафриканского жирафа и краснокнижных зебр Греви. Наблюдать за ними, а также за многими другими обитателями Московского зоопарка можно каждый день в часы работы учреждения - с 07.30 до 22.00", - говорится в сообщении. Отмечается, что три самки зебры - Дебора, Мия и Лейла - вместе с самкой кенийского жирафа Липой отлично уживаются в смешанной экспозиции "Животные Африки" на новой территории зоопарка. В теплое время года они гуляют на летней лужайке и могут дружно резвиться, бегая наперегонки. С приходом холодов животные переходят в теплый павильон, где жираф остается до весны. А зебры регулярно выходят на улицу круглый год, нередко их можно увидеть даже гуляющими по сугробам. "Мы рады сообщить, что теперь за зебрами Греви и южноафриканским жирафом можно наблюдать онлайн. Эти экзотические обитатели саванны отлично ладят друг с другом. В природе каждый вид, не конкурируя с другими, питается в определенном растительном ярусе. Излюбленный корм зебр - соцветия злаков. А жирафы пасутся на высоте от двух до шести метров, поедая части растений, недоступных для других животных. В зоопарке для них каждый год высаживают разнообразную растительность, а для Липы отдельно подвешивают вертикальные и горизонтальные кормушки", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении. Уточняется, что на странице онлайн-трансляций благодаря эфиру с четырех камер все желающие могут наблюдать, как зебры и жираф проводят время. Для хорошего обзора просторной полянки специалисты столичного департамента информационных технологий установили новое оборудование.

https://ria.ru/20250609/ptenets-2021815977.html

https://ria.ru/20250604/svadba-2020857985.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, светлана акулова, московский зоопарк