В Московском зоопарке теперь можно наблюдать онлайн за жирафом и зебрами
В Московском зоопарке установили онлайн-камеры в вольерах у жирафа и зебр Греви
Зебра в вольере Московского зоопарка. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Камеры для онлайн-трансляции появились в вольерах южноафриканского жирафа и краснокнижных зебр Греви в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В преддверии Всемирного дня жирафа, который ежегодно отмечается 21 июня, на mos.ru запустили онлайн-трансляции из вольера южноафриканского жирафа и краснокнижных зебр Греви. Наблюдать за ними, а также за многими другими обитателями Московского зоопарка можно каждый день в часы работы учреждения - с 07.30 до 22.00", - говорится в сообщении.
Отмечается, что три самки зебры - Дебора, Мия и Лейла - вместе с самкой кенийского жирафа Липой отлично уживаются в смешанной экспозиции "Животные Африки" на новой территории зоопарка. В теплое время года они гуляют на летней лужайке и могут дружно резвиться, бегая наперегонки. С приходом холодов животные переходят в теплый павильон, где жираф остается до весны. А зебры регулярно выходят на улицу круглый год, нередко их можно увидеть даже гуляющими по сугробам.
"Мы рады сообщить, что теперь за зебрами Греви и южноафриканским жирафом можно наблюдать онлайн. Эти экзотические обитатели саванны отлично ладят друг с другом. В природе каждый вид, не конкурируя с другими, питается в определенном растительном ярусе. Излюбленный корм зебр - соцветия злаков. А жирафы пасутся на высоте от двух до шести метров, поедая части растений, недоступных для других животных. В зоопарке для них каждый год высаживают разнообразную растительность, а для Липы отдельно подвешивают вертикальные и горизонтальные кормушки", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.
Уточняется, что на странице онлайн-трансляций благодаря эфиру с четырех камер все желающие могут наблюдать, как зебры и жираф проводят время. Для хорошего обзора просторной полянки специалисты столичного департамента информационных технологий установили новое оборудование.