https://ria.ru/20250620/zona-2024366733.html
Путин рассказал о зонах безопасности вдоль границы с Украиной
Путин рассказал о зонах безопасности вдоль границы с Украиной - РИА Новости, 20.06.2025
Путин рассказал о зонах безопасности вдоль границы с Украиной
РФ вынуждена создавать зоны безопасности вдоль границы с Украиной, это отвлекает и так неукомплектованные украинские силы, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:50:00+03:00
2025-06-20T18:50:00+03:00
2025-06-20T19:39:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. РФ вынуждена создавать зоны безопасности вдоль границы с Украиной, это отвлекает и так неукомплектованные украинские силы, заявил президент России Владимир Путин."У них и так не хватает личного состава. А мы теперь вынуждены создавать зону безопасности вдоль границ на очень многих участках, и они отвлекают туда свои вооруженные силы, которых и так не хватает на принципиальных участках вооруженной борьбы", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Путин о зонах безопасности вдоль границы
"Мы вынуждены создавать зоны безопасности вдоль границы". Заявление Путина про Сумы.
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ПМЭФ-2025, Украина, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о зонах безопасности вдоль границы с Украиной
Путин: РФ вынуждена создавать зоны безопасности вдоль границы с Украиной