https://ria.ru/20250620/zona-2024366733.html

Путин рассказал о зонах безопасности вдоль границы с Украиной

Путин рассказал о зонах безопасности вдоль границы с Украиной - РИА Новости, 20.06.2025

Путин рассказал о зонах безопасности вдоль границы с Украиной

РФ вынуждена создавать зоны безопасности вдоль границы с Украиной, это отвлекает и так неукомплектованные украинские силы, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:50:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. РФ вынуждена создавать зоны безопасности вдоль границы с Украиной, это отвлекает и так неукомплектованные украинские силы, заявил президент России Владимир Путин."У них и так не хватает личного состава. А мы теперь вынуждены создавать зону безопасности вдоль границ на очень многих участках, и они отвлекают туда свои вооруженные силы, которых и так не хватает на принципиальных участках вооруженной борьбы", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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Путин о зонах безопасности вдоль границы "Мы вынуждены создавать зоны безопасности вдоль границы". Заявление Путина про Сумы. 2025-06-20T18:50 true PT1M21S

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украина, россия, владимир путин, в мире