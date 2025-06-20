https://ria.ru/20250620/zhurnalisty-2024205128.html

Захарова: западные журналисты, работающие в России, боятся потерять место

Захарова: западные журналисты, работающие в России, боятся потерять место - РИА Новости, 20.06.2025

Захарова: западные журналисты, работающие в России, боятся потерять место

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что работающие в России западные журналисты боятся потерять свое место работы, им в РФ очень комфортно. РИА Новости, 20.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что работающие в России западные журналисты боятся потерять свое место работы, им в РФ очень комфортно. "Самое страшное для западных журналистов, которые готовы работать в Москве, много лет, кстати — это представить, что они больше не будут здесь работать. Насколько им здесь нравится, комфортно, вкусно, сладко, интересно", - сказала Захарова на полях ПМЭФ. Она отметила, что многие из представителей западной прессы находятся в России десятилетиями. "В 2022 году западные СМИ заявили публично через свои штаб-квартиры, что они уходят из России и больше никогда здесь работать не будут. Когда мы попросили сдать аккредитацию, они сказали, что их неправильно поняли, и они все остались. Они работают, получают визы, аккредитации, освещают события, приезжают, уезжают. И попробуй только напомнить им, что они хотели прекратить здесь находиться", - подчеркнула Захарова. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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мария захарова, россия, москва