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Захарова: западные журналисты, работающие в России, боятся потерять место - РИА Новости, 20.06.2025
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Захарова: западные журналисты, работающие в России, боятся потерять место
Захарова: западные журналисты, работающие в России, боятся потерять место - РИА Новости, 20.06.2025
Захарова: западные журналисты, работающие в России, боятся потерять место
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что работающие в России западные журналисты боятся потерять свое место работы, им в РФ очень комфортно. РИА Новости, 20.06.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что работающие в России западные журналисты боятся потерять свое место работы, им в РФ очень комфортно. "Самое страшное для западных журналистов, которые готовы работать в Москве, много лет, кстати — это представить, что они больше не будут здесь работать. Насколько им здесь нравится, комфортно, вкусно, сладко, интересно", - сказала Захарова на полях ПМЭФ. Она отметила, что многие из представителей западной прессы находятся в России десятилетиями. "В 2022 году западные СМИ заявили публично через свои штаб-квартиры, что они уходят из России и больше никогда здесь работать не будут. Когда мы попросили сдать аккредитацию, они сказали, что их неправильно поняли, и они все остались. Они работают, получают визы, аккредитации, освещают события, приезжают, уезжают. И попробуй только напомнить им, что они хотели прекратить здесь находиться", - подчеркнула Захарова. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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мария захарова, россия, москва
ПМЭФ-2025, Мария Захарова, Россия, Москва
Захарова: западные журналисты, работающие в России, боятся потерять место

Захарова: западные журналисты, работающие в России, боятся потерять свое место

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Мария Захарова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что работающие в России западные журналисты боятся потерять свое место работы, им в РФ очень комфортно.
«
"Самое страшное для западных журналистов, которые готовы работать в Москве, много лет, кстати — это представить, что они больше не будут здесь работать. Насколько им здесь нравится, комфортно, вкусно, сладко, интересно", - сказала Захарова на полях ПМЭФ.
Она отметила, что многие из представителей западной прессы находятся в России десятилетиями.
«
"В 2022 году западные СМИ заявили публично через свои штаб-квартиры, что они уходят из России и больше никогда здесь работать не будут. Когда мы попросили сдать аккредитацию, они сказали, что их неправильно поняли, и они все остались. Они работают, получают визы, аккредитации, освещают события, приезжают, уезжают. И попробуй только напомнить им, что они хотели прекратить здесь находиться", - подчеркнула Захарова.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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