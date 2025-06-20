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Степашин усомнился в снижении цен на жилье - РИА Новости, 20.06.2025
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03:38 20.06.2025
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Степашин усомнился в снижении цен на жилье
Степашин усомнился в снижении цен на жилье - РИА Новости, 20.06.2025
Степашин усомнился в снижении цен на жилье
Председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель правительства России Сергей Степашин усомнился в возможном снижении цен на жилье в ближайшее РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T03:38:00+03:00
2025-06-20T03:38:00+03:00
экономика
жилье
россия
сергей степашин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель правительства России Сергей Степашин усомнился в возможном снижении цен на жилье в ближайшее время. По его словам, многие застройщики в стремлении успеть воспользоваться льготной ипотекой постарались продать как можно больше квартир по этой программе, что привело к фиксации цен и наполнению счетов эскроу в конце 2023-го — начале 2024 годов. Однако завершение строительства таких объектов запланировано на 2025-й, а в некоторых случаях — на 2026 год. "При этом стоимость многих работ за этот период существенно увеличилась. Все это может привести к трудностям при реализации проектов, увеличению сроков строительства (что, в свою очередь, ведет к росту расходов на проценты по проектному финансированию). И, в конечном итоге, может грозить дефолтом застройщикам. В таких условиях вряд ли можно ожидать снижения цен на жилье, поскольку это еще больше усложнит завершение уже начатых проектов и никак не простимулирует начало новых", - сказал Степашин в интервью сайту "Аргументы и факты".
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экономика, жилье, россия, сергей степашин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Экономика, Жилье, Россия, Сергей Степашин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Степашин усомнился в снижении цен на жилье

Степашин усомнился в возможном снижении цен на жилье в ближайшее время

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКомната в многоэтажном жилом доме
Комната в многоэтажном жилом доме - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Комната в многоэтажном жилом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель правительства России Сергей Степашин усомнился в возможном снижении цен на жилье в ближайшее время.
По его словам, многие застройщики в стремлении успеть воспользоваться льготной ипотекой постарались продать как можно больше квартир по этой программе, что привело к фиксации цен и наполнению счетов эскроу в конце 2023-го — начале 2024 годов. Однако завершение строительства таких объектов запланировано на 2025-й, а в некоторых случаях — на 2026 год.
"При этом стоимость многих работ за этот период существенно увеличилась. Все это может привести к трудностям при реализации проектов, увеличению сроков строительства (что, в свою очередь, ведет к росту расходов на проценты по проектному финансированию). И, в конечном итоге, может грозить дефолтом застройщикам. В таких условиях вряд ли можно ожидать снижения цен на жилье, поскольку это еще больше усложнит завершение уже начатых проектов и никак не простимулирует начало новых", - сказал Степашин в интервью сайту "Аргументы и факты".
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ЭкономикаЖильеРоссияСергей СтепашинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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