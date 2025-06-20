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Степашин усомнился в снижении цен на жилье

Степашин усомнился в снижении цен на жилье - РИА Новости, 20.06.2025

Степашин усомнился в снижении цен на жилье

Председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель правительства России Сергей Степашин усомнился в возможном снижении цен на жилье в ближайшее РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T03:38:00+03:00

2025-06-20T03:38:00+03:00

2025-06-20T03:38:00+03:00

экономика

жилье

россия

сергей степашин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель правительства России Сергей Степашин усомнился в возможном снижении цен на жилье в ближайшее время. По его словам, многие застройщики в стремлении успеть воспользоваться льготной ипотекой постарались продать как можно больше квартир по этой программе, что привело к фиксации цен и наполнению счетов эскроу в конце 2023-го — начале 2024 годов. Однако завершение строительства таких объектов запланировано на 2025-й, а в некоторых случаях — на 2026 год. "При этом стоимость многих работ за этот период существенно увеличилась. Все это может привести к трудностям при реализации проектов, увеличению сроков строительства (что, в свою очередь, ведет к росту расходов на проценты по проектному финансированию). И, в конечном итоге, может грозить дефолтом застройщикам. В таких условиях вряд ли можно ожидать снижения цен на жилье, поскольку это еще больше усложнит завершение уже начатых проектов и никак не простимулирует начало новых", - сказал Степашин в интервью сайту "Аргументы и факты".

https://realty.ria.ru/20240823/tseny-1967952819.html

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Дарья Буймова

экономика, жилье, россия, сергей степашин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)