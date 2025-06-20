https://ria.ru/20250620/zelenskiy-2024282483.html

На Украине рассказали о серьезном просчете Зеленского

На Украине рассказали о серьезном просчете Зеленского - РИА Новости, 20.06.2025

На Украине рассказали о серьезном просчете Зеленского

Надежды Владимира Зеленского и его администрации на особое отношение со стороны США после заключения минеральной сделки не оправдались, заявил депутат Рады... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:22:00+03:00

2025-06-20T16:22:00+03:00

2025-06-20T16:22:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Надежды Владимира Зеленского и его администрации на особое отношение со стороны США после заключения минеральной сделки не оправдались, заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."А вообще, вдумайтесь: Зеленский с Ермаком слили все наши недра американцам, потому что думали, что это принесет им какие-то личные гарантии. Не принесли. Ни им, ни государству", — написал он.Ранее 19 июня газета Politico сообщила, что во время визита в Вашингтон главе офиса Зеленского Андрею Ермаку было крайне сложно добиться встречи с высокопоставленными чиновниками администрации главы Белого дома Дональда Трампа.В ходе саммита G7 Владимиру Зеленскому не удалось встретится с американским президентом Дональдом Трампом из-за досрочного отъезда последнего в США.Также СМИ все чаще сообщают, что Вашингтон не собирается вводить новые санкции против России и все меньше проявляет интереса к Украине.Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.

https://ria.ru/20250619/ermak-2024050357.html

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