Медведчук назвал Зеленского провальным проектом для Запада и Украины
Медведчук: возможная смена власти в Киеве отразится на европейских политиках
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Зеленский оказался провальным проектом и для Запада, и для самой Украины, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Президент Трамп требует от Зеленского начать переговоры, но тот не в состоянии это сделать просто потому, что не владеет ситуацией. Есть вариант сменить нелегитимного на выборах, но это немедленно отразится на ситуации в Европе. Тогда политики, которые поддерживали Зеленского, потеряют свою власть. Именно поэтому масса европейских политиков поддерживает киевский режим, <…> они спасают себя", — написал он в статье, опубликованной на сайте движения "Другая Украина".
Медведчук напомнил, что за время своего правления глава киевского режима не выполнил обещаний, не провел успешных переговоров, а единственное его достижение — выпрашивание денег и "примитивные хотелки".
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"Сегодня очевидно, что Зеленский был провальным проектом не только для коллективного Запада, НАТО, но и в первую очередь для Украины", — подчеркнул Медведчук.
Он отметил, что Зеленский, несмотря на публичные заявления о готовности к переговорам с Россией, не способен их вести. Оппозиция уничтожена, и представлять Киев на переговорах некому, что ведет к кризису украинской государственности. Кроме того, подпись Зеленского не имеет легитимности для России, добавил Медведчук.
"Ситуация сложилась такая, что Зеленскому нет смысла ничего подписывать, даже если он этого очень захочет. <…> Более того, некому вывести страну из войны, вернуть к мирной жизни, восстановить государственные институты власти. Сегодня мы наблюдаем агонию украинской государственности, к которой привели в первую очередь внутренние причины, Зеленский спилил сук, на котором сидел", — заключил он.
Президент Владимир Путин на встрече с главами международных информагентств заявил, что легитимность Зеленского вызывает серьезные юридические вопросы. По его словам, Москве все равно, кто ведет переговоры с украинской стороны, даже если это действующий глава режима. Но подписывать документы должны легитимные власти, подчеркнул он.