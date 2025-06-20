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Медведчук назвал Зеленского провальным проектом для Запада и Украины - РИА Новости, 20.06.2025
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14:33 20.06.2025 (обновлено: 16:45 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/zelenskiy-2024227141.html
Медведчук назвал Зеленского провальным проектом для Запада и Украины
Медведчук назвал Зеленского провальным проектом для Запада и Украины - РИА Новости, 20.06.2025
Медведчук назвал Зеленского провальным проектом для Запада и Украины
Зеленский оказался провальным проектом и для Запада, и для самой Украины, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:33:00+03:00
2025-06-20T16:45:00+03:00
в мире
украина
россия
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владимир зеленский
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Зеленский оказался провальным проектом и для Запада, и для самой Украины, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Президент Трамп требует от Зеленского начать переговоры, но тот не в состоянии это сделать просто потому, что не владеет ситуацией. Есть вариант сменить нелегитимного на выборах, но это немедленно отразится на ситуации в Европе. Тогда политики, которые поддерживали Зеленского, потеряют свою власть. Именно поэтому масса европейских политиков поддерживает киевский режим, &lt;…&gt; они спасают себя", — написал он в статье, опубликованной на сайте движения "Другая Украина". Медведчук напомнил, что за время своего правления глава киевского режима не выполнил обещаний, не провел успешных переговоров, а единственное его достижение — выпрашивание денег и "примитивные хотелки". "Сегодня очевидно, что Зеленский был провальным проектом не только для коллективного Запада, НАТО, но и в первую очередь для Украины", — подчеркнул Медведчук.Он отметил, что Зеленский, несмотря на публичные заявления о готовности к переговорам с Россией, не способен их вести. Оппозиция уничтожена, и представлять Киев на переговорах некому, что ведет к кризису украинской государственности. Кроме того, подпись Зеленского не имеет легитимности для России, добавил Медведчук."Ситуация сложилась такая, что Зеленскому нет смысла ничего подписывать, даже если он этого очень захочет. &lt;…&gt; Более того, некому вывести страну из войны, вернуть к мирной жизни, восстановить государственные институты власти. Сегодня мы наблюдаем агонию украинской государственности, к которой привели в первую очередь внутренние причины, Зеленский спилил сук, на котором сидел", — заключил он.Президент Владимир Путин на встрече с главами международных информагентств заявил, что легитимность Зеленского вызывает серьезные юридические вопросы. По его словам, Москве все равно, кто ведет переговоры с украинской стороны, даже если это действующий глава режима. Но подписывать документы должны легитимные власти, подчеркнул он.
https://ria.ru/20250619/putin-2023748056.html
https://ria.ru/20250620/zelenskiy-2024041217.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, виктор медведчук
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук
Медведчук назвал Зеленского провальным проектом для Запада и Украины

Медведчук: возможная смена власти в Киеве отразится на европейских политиках

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Зеленский оказался провальным проектом и для Запада, и для самой Украины, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Президент Трамп требует от Зеленского начать переговоры, но тот не в состоянии это сделать просто потому, что не владеет ситуацией. Есть вариант сменить нелегитимного на выборах, но это немедленно отразится на ситуации в Европе. Тогда политики, которые поддерживали Зеленского, потеряют свою власть. Именно поэтому масса европейских политиков поддерживает киевский режим, <…> они спасают себя", — написал он в статье, опубликованной на сайте движения "Другая Украина".
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Медведчук напомнил, что за время своего правления глава киевского режима не выполнил обещаний, не провел успешных переговоров, а единственное его достижение — выпрашивание денег и "примитивные хотелки".
«
"Сегодня очевидно, что Зеленский был провальным проектом не только для коллективного Запада, НАТО, но и в первую очередь для Украины", — подчеркнул Медведчук.
Он отметил, что Зеленский, несмотря на публичные заявления о готовности к переговорам с Россией, не способен их вести. Оппозиция уничтожена, и представлять Киев на переговорах некому, что ведет к кризису украинской государственности. Кроме того, подпись Зеленского не имеет легитимности для России, добавил Медведчук.
"Ситуация сложилась такая, что Зеленскому нет смысла ничего подписывать, даже если он этого очень захочет. <…> Более того, некому вывести страну из войны, вернуть к мирной жизни, восстановить государственные институты власти. Сегодня мы наблюдаем агонию украинской государственности, к которой привели в первую очередь внутренние причины, Зеленский спилил сук, на котором сидел", — заключил он.
Президент Владимир Путин на встрече с главами международных информагентств заявил, что легитимность Зеленского вызывает серьезные юридические вопросы. По его словам, Москве все равно, кто ведет переговоры с украинской стороны, даже если это действующий глава режима. Но подписывать документы должны легитимные власти, подчеркнул он.
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