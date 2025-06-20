https://ria.ru/20250620/zelenskiy-2024041217.html

Зеленский изобрел эликсир бессмертия для мировых лидеров

Зеленский изобрел эликсир бессмертия для мировых лидеров - РИА Новости, 20.06.2025

Зеленский изобрел эликсир бессмертия для мировых лидеров

В Израиле спустя пару-тройку суток после нападения на Иран начали проступать родимые пятна Украины последних трех лет. Процессы разворачиваются одинаковые:... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T08:00:00+03:00

2025-06-20T08:00:00+03:00

2025-06-20T09:22:00+03:00

аналитика

израиль

в мире

владимир зеленский

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024098216_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_932ea8dfdae9a1282b603112f7366ea5.jpg

В Израиле спустя пару-тройку суток после нападения на Иран начали проступать родимые пятна Украины последних трех лет. Процессы разворачиваются одинаковые: вчерашняя демократия, которая очень гордилась тем, что она — демократия ("рабы — не мы"), и считала, что стоит на передовом рубеже демократии и защищает "свободный мир" от авторитарных режимов, под предлогом военных действий эту демократию разом сворачивает. До лучших времен, которые неизвестно когда наступят. Мол, иначе никак — "Отечество в опасности!".С Израилем это проявляется совсем уж гротескно, ведь в его случае мифологию "полномасштабного вторжения" и "иранских агрессоров" никак не выстроишь. Тут совсем никаких сомнений, кто первым начал стрелять. Но это не мешает правительственной пропаганде кричать, что на родину напали, личный транспорт забирают на нужды армии (это притом что у Израиля с Ираном нет сухопутной границы), а границы для своих граждан закрыты на выезд. Для всех без исключения — и никаких тебе "Верхних Ларсов", как в "авторитарной России".При этом никакого диссонанса у союзников Тель-Авива не возникает. Израиль — свободная демократическая страна, которая сейчас живет по законам военного времени, которое Беньямин Нетаньяху, на минуточку, сам себе и создал.То же самое те же союзники говорят и об Украине, где президентские и парламентские выборы не проводятся шестой год, свобода слова заменена "единым марафоном новин", а бывшие "мы не рабы", в прошлом скакавшие на майданах, крадутся дворами вдоль стеночки, прячась от патрулей ТЦК. Главу этого возникшего на развалинах Незалежной режима в Великобритании и ЕС величают "украинским Черчиллем" — он тоже сплотил нацию, отверг любые компромиссы с противником и ради всеобщей мобилизации отменил на время войны гражданские права и свободы.Однако разница между этим божьим даром и яичницей есть, и существенная. Целью Черчилля был разгром нацистской Германии — ради этого ему нужны были война и военное положение, которое он сразу после победы отменил, и объявил выборы, которые проиграл. Цель Зеленского — сохранение своей власти, жизни и потоков помощи с Запада. Война для него — самоцель. Ему не нужно, чтобы она заканчивалась. Надо, чтобы война длилась как можно дольше, чтобы военное положение (следовательно, свои чрезвычайные полномочия) можно было продлевать бесконечно и не проводить выборы. Зеленский ведь знает историю Черчилля.У Зеленского и Нетаньяху была схожая политическая ситуация перед тем, как они перевели свои страны на законы военного времени. Первый не выполнил ни одного предвыборного обещания и растерял поддержку украинцев — президентский рейтинг опустился ниже 20%. Второй считал дни до отставки правительства и возбуждения против себя уголовного дела. Война оказалась для обоих спасением — она все списала. Конечно, Зеленский не хочет, чтобы эта война заканчивалась, а Нетаньяху придумывает новые войны, где уже не на Израиль нападают, а наоборот.Очистить свою "кредитную историю" по "методу Зеленского" — войной — заманчивая перспектива для правителей, популярность которых в народе рухнула в хлам и грядущие выборы не сулят ничего хорошего. Весь Евросоюз сейчас начинает вести себя как большой коллективный Зеленский. Под предлогом "отражения агрессивных действий России", под который подпадает вообще все, в европейских странах отменяют результаты выборов, запрещают оппозиционные партии, сажают неугодных политиков и отказываются от социальных обязательств перед людьми. В Прибалтике подготовка к "российской агрессии" позволяет успешно затыкать рот избирателям и не давать им жаловаться, что в их жизни есть еще какие-то проблемы, кроме "недостаточных расходов на оборону". Если же будет война, то она позволит ненавидимым населением деятелям вроде Эммануэля Макрона и Каи Каллас с их рейтингами на уровне статпогрешности вообще забыть про такие приблуды, как демократия, свобода и выборы. Ради подобной оказии они сами ее развяжут — и все равно объявят себе жертвами, на которых напала Россия.Про нападение Израиля на Иран европейцы так и сказали.

https://ria.ru/20250619/ssha-2023868241.html

https://ria.ru/20250619/zapad-2023990579.html

израиль

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Александр Носович https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg

Александр Носович https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Носович https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg

аналитика, израиль, в мире, владимир зеленский, украина