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Доля рубля в международных расчетах за экспорт достигла 41% - РИА Новости, 20.06.2025
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17:42 20.06.2025 (обновлено: 19:12 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/zaselskiy-2024331025.html
Доля рубля в международных расчетах за экспорт достигла 41%
Доля рубля в международных расчетах за экспорт достигла 41% - РИА Новости, 20.06.2025
Доля рубля в международных расчетах за экспорт достигла 41%
По итогам 2024 года доля расчетов по экспортным операциям в рублях достигла 41%, при этом доля расчетов в евро и долларах снизилась до 19%, сообщил на полях... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:42:00+03:00
2025-06-20T19:12:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
россия
петр засельский
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. По итогам 2024 года доля расчетов по экспортным операциям в рублях достигла 41%, при этом доля расчетов в евро и долларах снизилась до 19%, сообщил на полях ПМЭФ–2025 председатель правления РОСЭКСИМБАНКа (Группа РЭЦ) Петр Засельский."По поводу расчетов за экспорт – в 2024 году только 19% осталось в долларах и евро, национальные валюты составили – 40%, рубль – 41%. В этом году продолжается тенденция на снижение доли доллара и евро в международных расчетах", – сообщил Засельский на сессии "Международное финансовое сотрудничество: Россия, Африка и Азия - новый финансовый треугольник".Он отметил, что проблема международных платежей на сегодняшний день решена: фактически выстроена система, альтернативная SWIFT, и она успешно внедрена на рынок."Налажены самые разные способы расчетов. По Китаю, как известно, есть достаточно недорогие решения. В странах Африки проблем пока много из-за привязки банковской системы к западной, но они открыты к перспективам перехода от старой подконтрольной банковской системы к совершенно новым формам расчетов, включая криптовалюту, на которой сейчас будет фокусироваться всеобщее внимание", – рассказал глава банка.Он добавил, что на сегодняшний день уже 134 страны – это 98% мирового ВВП – изучают и внедряют национальные цифровые валюты. Это перспективная новая форма расчетов, которая при должном развитии позволит проводить бесшовные и прозрачные трансграничные расчеты.Засельский подчеркнул, что все альтернативные способы расчетов необходимо поддерживать и развивать для достижения финансовой независимости России и дружественных ей стран."Мы как РОСЭКСИМБАНК и группа Российского экспортного центра участвуем в проектах государства по созданию новых платежных инструментов; мы создали платформу альтернативных способов расчетов, которая фиксирует для участников ВЭД надежность цепочки платежа: мы гарантируем возврат денег, если платеж не дойдет", - заключил Засельский.Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта на 67%, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами. В итоге в полтора раза увеличится экспорт продукции агропромышленного комплекса и товарооборот по международным транспортным коридорам. В целом, реализация новой стратегии группы позволит дать дополнительный прирост ВВП России к 2030 году в объеме 2%.
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российский экспортный центр (рэц), россия, петр засельский, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Петр Засельский, Экономика
Доля рубля в международных расчетах за экспорт достигла 41%

Засельский: доля рубля в международных расчетах за экспорт достигла 41%

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПредседатель правления АО "Росэксимбанк" Петр Засельский на ПМЭФ-2025
Председатель правления АО Росэксимбанк Петр Засельский на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Председатель правления АО "Росэксимбанк" Петр Засельский на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. По итогам 2024 года доля расчетов по экспортным операциям в рублях достигла 41%, при этом доля расчетов в евро и долларах снизилась до 19%, сообщил на полях ПМЭФ–2025 председатель правления РОСЭКСИМБАНКа (Группа РЭЦ) Петр Засельский.
"По поводу расчетов за экспорт – в 2024 году только 19% осталось в долларах и евро, национальные валюты составили – 40%, рубль – 41%. В этом году продолжается тенденция на снижение доли доллара и евро в международных расчетах", – сообщил Засельский на сессии "Международное финансовое сотрудничество: Россия, Африка и Азия - новый финансовый треугольник".
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В регионах России внедрят новый экспортный стандарт
Вчера, 17:09
Он отметил, что проблема международных платежей на сегодняшний день решена: фактически выстроена система, альтернативная SWIFT, и она успешно внедрена на рынок.
"Налажены самые разные способы расчетов. По Китаю, как известно, есть достаточно недорогие решения. В странах Африки проблем пока много из-за привязки банковской системы к западной, но они открыты к перспективам перехода от старой подконтрольной банковской системы к совершенно новым формам расчетов, включая криптовалюту, на которой сейчас будет фокусироваться всеобщее внимание", – рассказал глава банка.
Он добавил, что на сегодняшний день уже 134 страны – это 98% мирового ВВП – изучают и внедряют национальные цифровые валюты. Это перспективная новая форма расчетов, которая при должном развитии позволит проводить бесшовные и прозрачные трансграничные расчеты.
Засельский подчеркнул, что все альтернативные способы расчетов необходимо поддерживать и развивать для достижения финансовой независимости России и дружественных ей стран.
"Мы как РОСЭКСИМБАНК и группа Российского экспортного центра участвуем в проектах государства по созданию новых платежных инструментов; мы создали платформу альтернативных способов расчетов, которая фиксирует для участников ВЭД надежность цепочки платежа: мы гарантируем возврат денег, если платеж не дойдет", - заключил Засельский.
Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта на 67%, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами. В итоге в полтора раза увеличится экспорт продукции агропромышленного комплекса и товарооборот по международным транспортным коридорам. В целом, реализация новой стратегии группы позволит дать дополнительный прирост ВВП России к 2030 году в объеме 2%.
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко встретился с известным китайским блогером и основателем компании Xinxuan Group Синь Ба - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияПетр ЗасельскийЭкономика
 
 
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