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Российские военные нанесли удар по цехам ВСУ в районе Запорожья - РИА Новости, 20.06.2025
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08:17 20.06.2025 (обновлено: 08:26 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/zaporozhe-2024093316.html
Российские военные нанесли удар по цехам ВСУ в районе Запорожья
Российские военные нанесли удар по цехам ВСУ в районе Запорожья - РИА Новости, 20.06.2025
Российские военные нанесли удар по цехам ВСУ в районе Запорожья
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение цехам ВСУ по производству беспилотных летательных аппаратов с применением БПЛА "Герань-2" в районе... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T08:17:00+03:00
2025-06-20T08:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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запорожье
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 июня - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение цехам ВСУ по производству беспилотных летательных аппаратов с применением БПЛА "Герань-2" в районе Запорожья, сообщило Минобороны РФ. Ведомство опубликовало соответствующие видеокадры. Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли удары по опорному пункту и пункту временной дислокации подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Софиевка.
https://ria.ru/20250328/udar-2007859556.html
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Уничтожение опорного пункта и цеха по производству БПЛА ВСУ в Запорожье
Расчеты БПЛА «Герань-2» поразили цех по производству беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Запорожье, а также опорный пункт и пункт временной дислокации 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Софиевка.
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россия, запорожье, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные нанесли удар по цехам ВСУ в районе Запорожья

МО: ВС РФ поразили "Геранями" цеха по производству дронов для ВСУ под Запорожьем

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МОСКВА, 20 июня - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение цехам ВСУ по производству беспилотных летательных аппаратов с применением БПЛА "Герань-2" в районе Запорожья, сообщило Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало соответствующие видеокадры.
Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли удары по опорному пункту и пункту временной дислокации подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Софиевка.
Российские военные нанесли удар по производству БПЛА и складу ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
ВС России ударили по цеху производства БПЛА в Харьковской области
28 марта, 08:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожьеВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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