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Российские военные нанесли удар по цехам ВСУ в районе Запорожья

Российские военные нанесли удар по цехам ВСУ в районе Запорожья - РИА Новости, 20.06.2025

Российские военные нанесли удар по цехам ВСУ в районе Запорожья

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение цехам ВСУ по производству беспилотных летательных аппаратов с применением БПЛА "Герань-2" в районе... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T08:17:00+03:00

2025-06-20T08:17:00+03:00

2025-06-20T08:26:00+03:00

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МОСКВА, 20 июня - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение цехам ВСУ по производству беспилотных летательных аппаратов с применением БПЛА "Герань-2" в районе Запорожья, сообщило Минобороны РФ. Ведомство опубликовало соответствующие видеокадры. Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли удары по опорному пункту и пункту временной дислокации подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Софиевка.

https://ria.ru/20250328/udar-2007859556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение опорного пункта и цеха по производству БПЛА ВСУ в Запорожье Расчеты БПЛА «Герань-2» поразили цех по производству беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Запорожье, а также опорный пункт и пункт временной дислокации 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Софиевка. 2025-06-20T08:17 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, запорожье, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф