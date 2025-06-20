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Российские военные нанесли удар по цехам ВСУ в районе Запорожья
Российские военные нанесли удар по цехам ВСУ в районе Запорожья - РИА Новости, 20.06.2025
Российские военные нанесли удар по цехам ВСУ в районе Запорожья
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение цехам ВСУ по производству беспилотных летательных аппаратов с применением БПЛА "Герань-2" в районе... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T08:17:00+03:00
2025-06-20T08:17:00+03:00
2025-06-20T08:26:00+03:00
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МОСКВА, 20 июня - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение цехам ВСУ по производству беспилотных летательных аппаратов с применением БПЛА "Герань-2" в районе Запорожья, сообщило Минобороны РФ. Ведомство опубликовало соответствующие видеокадры. Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли удары по опорному пункту и пункту временной дислокации подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Софиевка.
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Уничтожение опорного пункта и цеха по производству БПЛА ВСУ в Запорожье
Расчеты БПЛА «Герань-2» поразили цех по производству беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Запорожье, а также опорный пункт и пункт временной дислокации 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Софиевка.
2025-06-20T08:17
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PT0M35S
РИА Новости
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россия, запорожье, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные нанесли удар по цехам ВСУ в районе Запорожья
МО: ВС РФ поразили "Геранями" цеха по производству дронов для ВСУ под Запорожьем