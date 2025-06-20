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Панкин прогнозировал продолжение трений с Западом из-за русофобии - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:54 20.06.2025 (обновлено: 13:12 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/zapad-2024191894.html
Панкин прогнозировал продолжение трений с Западом из-за русофобии
Панкин прогнозировал продолжение трений с Западом из-за русофобии - РИА Новости, 20.06.2025
Панкин прогнозировал продолжение трений с Западом из-за русофобии
Трения России и Запада надолго, там зашкаливает уровень русофобии, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 20.06.2025
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россия
пмэф-2025
александр панкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Трения России и Запада надолго, там зашкаливает уровень русофобии, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Мы должны себя обезопасить от зависимости если не полной, то серьезной от Запада, с которым у нас, я думаю, трения, мягко говоря, надолго. Русофобия зашкаливает", - сказал Панкин на сессии ПМЭФ.Он добавил, что последние годы показали, что Россия может больше, чем когда "мы живем в спокойности, определенной лености, в инерционном режиме"."Реальность сегодняшних дней заставляет нас нацеливаться на технологический суверенитет, транспортную независимость или надежную транспортную систему для себя по всему миру", - указал Панкин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/zaharova-2023664219.html
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россия, александр панкин
Россия, ПМЭФ-2025, Александр Панкин
Панкин прогнозировал продолжение трений с Западом из-за русофобии

Панкин: трения с Западом будут надолго из-за зашкаливающего уровня русофобии там

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Панкин на ПМЭФ-2025
Александр Панкин на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Панкин на ПМЭФ-2025. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Трения России и Запада надолго, там зашкаливает уровень русофобии, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Мы должны себя обезопасить от зависимости если не полной, то серьезной от Запада, с которым у нас, я думаю, трения, мягко говоря, надолго. Русофобия зашкаливает", - сказал Панкин на сессии ПМЭФ.
Он добавил, что последние годы показали, что Россия может больше, чем когда "мы живем в спокойности, определенной лености, в инерционном режиме".
"Реальность сегодняшних дней заставляет нас нацеливаться на технологический суверенитет, транспортную независимость или надежную транспортную систему для себя по всему миру", - указал Панкин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Захарова написала предисловие к книге итальянского журналиста о русофобии
18 июня, 11:18
 
ПМЭФ-2025РоссияАлександр Панкин
 
 
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