https://ria.ru/20250620/zapad-2024191894.html

Панкин прогнозировал продолжение трений с Западом из-за русофобии

Панкин прогнозировал продолжение трений с Западом из-за русофобии - РИА Новости, 20.06.2025

Панкин прогнозировал продолжение трений с Западом из-за русофобии

Трения России и Запада надолго, там зашкаливает уровень русофобии, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:54:00+03:00

2025-06-20T12:54:00+03:00

2025-06-20T13:12:00+03:00

россия

пмэф-2025

александр панкин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Трения России и Запада надолго, там зашкаливает уровень русофобии, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Мы должны себя обезопасить от зависимости если не полной, то серьезной от Запада, с которым у нас, я думаю, трения, мягко говоря, надолго. Русофобия зашкаливает", - сказал Панкин на сессии ПМЭФ.Он добавил, что последние годы показали, что Россия может больше, чем когда "мы живем в спокойности, определенной лености, в инерционном режиме"."Реальность сегодняшних дней заставляет нас нацеливаться на технологический суверенитет, транспортную независимость или надежную транспортную систему для себя по всему миру", - указал Панкин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/zaharova-2023664219.html

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россия, александр панкин