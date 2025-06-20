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Панкин прогнозировал продолжение трений с Западом из-за русофобии
Панкин прогнозировал продолжение трений с Западом из-за русофобии - РИА Новости, 20.06.2025
Панкин прогнозировал продолжение трений с Западом из-за русофобии
Трения России и Запада надолго, там зашкаливает уровень русофобии, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:54:00+03:00
2025-06-20T12:54:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Трения России и Запада надолго, там зашкаливает уровень русофобии, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Мы должны себя обезопасить от зависимости если не полной, то серьезной от Запада, с которым у нас, я думаю, трения, мягко говоря, надолго. Русофобия зашкаливает", - сказал Панкин на сессии ПМЭФ.Он добавил, что последние годы показали, что Россия может больше, чем когда "мы живем в спокойности, определенной лености, в инерционном режиме"."Реальность сегодняшних дней заставляет нас нацеливаться на технологический суверенитет, транспортную независимость или надежную транспортную систему для себя по всему миру", - указал Панкин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, александр панкин
Россия, ПМЭФ-2025, Александр Панкин
Панкин прогнозировал продолжение трений с Западом из-за русофобии
Панкин: трения с Западом будут надолго из-за зашкаливающего уровня русофобии там