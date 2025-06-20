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"Удар с оскорблением". Что расстроило Зеленского и разозлило Запад - РИА Новости, 20.06.2025
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08:00 20.06.2025 (обновлено: 09:54 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/zapad-2023928142.html
"Удар с оскорблением". Что расстроило Зеленского и разозлило Запад
"Удар с оскорблением". Что расстроило Зеленского и разозлило Запад - РИА Новости, 20.06.2025
"Удар с оскорблением". Что расстроило Зеленского и разозлило Запад
Антироссийский план ЕС сорван. Дональд Трамп отказался идти на поводу у союзников, и им остается только выражать недовольство. Как единство Запада уходит в... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T08:00:00+03:00
2025-06-20T09:54:00+03:00
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эммануэль макрон
g7
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Антироссийский план ЕС сорван. Дональд Трамп отказался идти на поводу у союзников, и им остается только выражать недовольство. Как единство Запада уходит в историю — в материале РИА Новости.Не такой, как всеЕвропейские лидеры разочарованы, пишет Bloomberg. Вашингтон не собирается вводить новые санкции против России и все меньше проявляет интереса к Украине. Переубедить Трампа безуспешно пытались на полях G7 в Канаде. Но он повторял вновь и вновь, что ему это просто невыгодно.И напомнил партнерам: еще недавно "Большая семерка" была "Большой восьмеркой", но Россию исключили."Считаю, это было очень большой ошибкой", — подчеркнул президент США.Канадский премьер Марк Карни сразу возражать побоялся. Лишь дождавшись отлета Трампа, назвал его слова "оскорблением для Украины", сообщает Politico. С ним согласился и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.У президента США нашлись "гораздо более важные дела" в Вашингтоне. Это спутало Зеленскому все карты. Особый гость саммита, глава киевского режима в очередной раз хотел попросить у Вашингтона военную помощь, а также "поддержать инициативу" ежегодных расходов на Украину 40 миллиардов долларов.Вместо этого ему пришлось ограничиться общим заявлением, обратившись к Белому дому заочно. Дескать, "должно быть совместное решение лидеров G7", включая американцев.Немецкая газета Berliner Zeitung увидела в отмене встречи с Зеленским очередной удар по Киеву. Вывод: США думают и действуют "иначе, чем европейцы".Провал гастролераМакрон успел лично пообщаться с Трампом и даже поспешил сообщить об "относительно положительных" сигналах по поводу антироссийских санкций. Когда же президент США покинул Канаду без объяснения конкретных причин, французский лидер выступил в роли его пресс-секретаря: якобы Белому дому нужно разобраться с Ираном и Израилем."Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Нечто гораздо более серьезное", — тут же огорошил его Трамп.В Financial Times предположили: хозяина Белого дома разозлила символическая остановка Макрона в Гренландии по пути в Канаду, поэтому он и уехал. Один из британских чиновников высказал изданию более реалистичную версию: президент США просто устал от G7 и решил поработать над "чем-то по-настоящему продуктивным".Глава же киевского режима, как заметили корреспонденты The Guardian, выглядел печальным. Украинские дипломаты тоже не скрывали разочарования и теперь сомневаются, стоит ли Зеленскому присутствовать на саммите НАТО в Гааге. В Канаде ему не оставалось ничего, кроме как сократить собственную программу и бесславно покинуть высокое собрание.Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов объяснил: западные страны устали от постоянных "хотелок" Киева, а США переключили основное внимание и ресурсы на Ближний Восток."Выходы Зеленского с требованием дать деньги и оружие, естественно, уже не срабатывают, как раньше. Гастроли провалились, а сам он оказался у разбитого корыта. Его участие в саммите — это то же самое, что пытаться продать сценарий проведения новогоднего корпоратива в конце января", — отметил он в беседе с РИА Новости.Изменилось всеБез США G7 превращается в обыкновенное шоу, считают авторы статьи в Der Spiegel. Карни честно признал: без Вашингтона саммит ничего не значит. Впрочем, ни общих ценностей, ни общего курса у давних союзников больше нет.Проект очередных антироссийских санкции по-прежнему "маринуется" в сенате, оставаясь без поддержи большинства. Лидер сенаторов-республиканцев Джон Тьюн уточнил, что рассмотрение отложили из-за ирано-израильского кризиса."Трамп, очевидно, дает понять: он хочет нормализации с Россией и не намерен следовать в этом вопросе за ЕС", — сказал РИА Новости американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг.В Reuters, ссылаясь на трех американских чиновников, проинформировали о сворачивании в американской администрации работы над стратегией давления на Россию. Документом активно занимались еще весной. В мае сбавили обороты — стало ясно, что президент не заинтересован в противостоянии с Москвой.Конфронтация же между Трампом и лидерами европейских стран, в первую очередь Великобритании, Франции и Германии, усилилась, добавляет главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев."То, что не приняли совместную декларацию по Украине, — яркое тому свидетельство. Трамп не первый раз досрочно покидает G7. Так было в 2018-м. В этому году с подачи канадского премьера Карни, переживающего за американо-канадские отношения, президента США пытались не раздражать, но это не помогло. Раскол углубился. В Вашингтоне сегодня хотят, чтобы европейцы либо молчали, либо исполняли, что им скажут. Те тоже осознают, что лучше особо не возражать", — рассуждает политолог.Трамп прекрасно знает цену европейским союзникам: они могут действовать довольно подло, "ставить подножки". И не возлагает на них особых надежд.
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в мире, вашингтон (штат), россия, сша, дональд трамп, марк карни, эммануэль макрон, g7, нато
В мире, Вашингтон (штат), Россия, США, Дональд Трамп, Марк Карни, Эммануэль Макрон, G7, НАТО
"Удар с оскорблением". Что расстроило Зеленского и разозлило Запад

Политолог Васильев: после саммита G7 конфронтация США и Европы углубилась

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Антироссийский план ЕС сорван. Дональд Трамп отказался идти на поводу у союзников, и им остается только выражать недовольство. Как единство Запада уходит в историю — в материале РИА Новости.

Не такой, как все

Европейские лидеры разочарованы, пишет Bloomberg. Вашингтон не собирается вводить новые санкции против России и все меньше проявляет интереса к Украине. Переубедить Трампа безуспешно пытались на полях G7 в Канаде. Но он повторял вновь и вновь, что ему это просто невыгодно.
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп
И напомнил партнерам: еще недавно "Большая семерка" была "Большой восьмеркой", но Россию исключили.
"Считаю, это было очень большой ошибкой", — подчеркнул президент США.
Канадский премьер Марк Карни сразу возражать побоялся. Лишь дождавшись отлета Трампа, назвал его слова "оскорблением для Украины", сообщает Politico. С ним согласился и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
У президента США нашлись "гораздо более важные дела" в Вашингтоне. Это спутало Зеленскому все карты. Особый гость саммита, глава киевского режима в очередной раз хотел попросить у Вашингтона военную помощь, а также "поддержать инициативу" ежегодных расходов на Украину 40 миллиардов долларов.
Вместо этого ему пришлось ограничиться общим заявлением, обратившись к Белому дому заочно. Дескать, "должно быть совместное решение лидеров G7", включая американцев.
Немецкая газета Berliner Zeitung увидела в отмене встречи с Зеленским очередной удар по Киеву. Вывод: США думают и действуют "иначе, чем европейцы".
© AP Photo / Suzanne PlunkettПрезидент США Дональд Трамп во время саммита G7
Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Suzanne Plunkett
Президент США Дональд Трамп во время саммита G7

Провал гастролера

Макрон успел лично пообщаться с Трампом и даже поспешил сообщить об "относительно положительных" сигналах по поводу антироссийских санкций. Когда же президент США покинул Канаду без объяснения конкретных причин, французский лидер выступил в роли его пресс-секретаря: якобы Белому дому нужно разобраться с Ираном и Израилем.
"Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Нечто гораздо более серьезное", — тут же огорошил его Трамп.
В Financial Times предположили: хозяина Белого дома разозлила символическая остановка Макрона в Гренландии по пути в Канаду, поэтому он и уехал. Один из британских чиновников высказал изданию более реалистичную версию: президент США просто устал от G7 и решил поработать над "чем-то по-настоящему продуктивным".
© The Presidency of the French RepublicПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Гренландию. Кадр видео
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Гренландию. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© The Presidency of the French Republic
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Гренландию. Кадр видео
Глава же киевского режима, как заметили корреспонденты The Guardian, выглядел печальным. Украинские дипломаты тоже не скрывали разочарования и теперь сомневаются, стоит ли Зеленскому присутствовать на саммите НАТО в Гааге. В Канаде ему не оставалось ничего, кроме как сократить собственную программу и бесславно покинуть высокое собрание.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов объяснил: западные страны устали от постоянных "хотелок" Киева, а США переключили основное внимание и ресурсы на Ближний Восток.
"Выходы Зеленского с требованием дать деньги и оружие, естественно, уже не срабатывают, как раньше. Гастроли провалились, а сам он оказался у разбитого корыта. Его участие в саммите — это то же самое, что пытаться продать сценарий проведения новогоднего корпоратива в конце января", — отметил он в беседе с РИА Новости.
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО

Изменилось все

Без США G7 превращается в обыкновенное шоу, считают авторы статьи в Der Spiegel. Карни честно признал: без Вашингтона саммит ничего не значит. Впрочем, ни общих ценностей, ни общего курса у давних союзников больше нет.
Проект очередных антироссийских санкции по-прежнему "маринуется" в сенате, оставаясь без поддержи большинства. Лидер сенаторов-республиканцев Джон Тьюн уточнил, что рассмотрение отложили из-за ирано-израильского кризиса.
"Трамп, очевидно, дает понять: он хочет нормализации с Россией и не намерен следовать в этом вопросе за ЕС", — сказал РИА Новости американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг.
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США
В Reuters, ссылаясь на трех американских чиновников, проинформировали о сворачивании в американской администрации работы над стратегией давления на Россию. Документом активно занимались еще весной. В мае сбавили обороты — стало ясно, что президент не заинтересован в противостоянии с Москвой.
Конфронтация же между Трампом и лидерами европейских стран, в первую очередь Великобритании, Франции и Германии, усилилась, добавляет главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.
© AP Photo / Thomas PadillaПремьер-министр Канады Марк Карни
Премьер-министр Канады Марк Карни - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Thomas Padilla
Премьер-министр Канады Марк Карни
"То, что не приняли совместную декларацию по Украине, — яркое тому свидетельство. Трамп не первый раз досрочно покидает G7. Так было в 2018-м. В этому году с подачи канадского премьера Карни, переживающего за американо-канадские отношения, президента США пытались не раздражать, но это не помогло. Раскол углубился. В Вашингтоне сегодня хотят, чтобы европейцы либо молчали, либо исполняли, что им скажут. Те тоже осознают, что лучше особо не возражать", — рассуждает политолог.
Трамп прекрасно знает цену европейским союзникам: они могут действовать довольно подло, "ставить подножки". И не возлагает на них особых надежд.
Фридрих Мерц на заседании бундестага - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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