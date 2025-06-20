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Захарова оценила речь Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
20:53 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/zaharova-2024408041.html
Захарова оценила речь Путина на ПМЭФ
Захарова оценила речь Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025
Захарова оценила речь Путина на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума задал тональность, его речь... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:53:00+03:00
2025-06-20T20:53:00+03:00
пмэф-2025
россия
москва
мария захарова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума задал тональность, его речь была полна уверенности, Москва четко понимает свои национальные интересы, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "Послания все были озвучены. Для меня важно, вот лично для меня как гражданина нашей страны, который еще в силу функциональных обязанностей следит за международной повесткой, очень важна была тональность. Уверенность, непоколебимое спокойствие, четкое осознание национальных интересов, внешнеполитических приоритетов, понимание, кто наши друзья, кто те, кто нам пытается, как сказал президент, сделать гадости, как мы будем на это отвечать, с какими проблемами мы сталкиваемся, как мы все это будем преодолевать", - сказала Захарова агентству по итогам пленарной сессии ПМЭФ. По ее словам, Россия никому ничего не доказывает, не навязывает. "Мы знаем, что хотим. Мы идем вперед. Для меня, честно, ключевая была фраза, что мы готовы идти вперед со всеми, кто тоже нацелен не на агрессию, а на конструктивное развитие. Вот эта тональность, вот эта атмосферность, уверенность и понимание обозначенных целей и того, как мы их будем достигать. Для меня это чрезвычайно важно", - подчеркнула Захарова. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, москва, мария захарова, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Москва, Мария Захарова, Владимир Путин
Захарова оценила речь Путина на ПМЭФ

Захарова: Путин на ПМЭФ задал тональность, речь была полна уверенности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума задал тональность, его речь была полна уверенности, Москва четко понимает свои национальные интересы, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Послания все были озвучены. Для меня важно, вот лично для меня как гражданина нашей страны, который еще в силу функциональных обязанностей следит за международной повесткой, очень важна была тональность. Уверенность, непоколебимое спокойствие, четкое осознание национальных интересов, внешнеполитических приоритетов, понимание, кто наши друзья, кто те, кто нам пытается, как сказал президент, сделать гадости, как мы будем на это отвечать, с какими проблемами мы сталкиваемся, как мы все это будем преодолевать", - сказала Захарова агентству по итогам пленарной сессии ПМЭФ.
По ее словам, Россия никому ничего не доказывает, не навязывает.
"Мы знаем, что хотим. Мы идем вперед. Для меня, честно, ключевая была фраза, что мы готовы идти вперед со всеми, кто тоже нацелен не на агрессию, а на конструктивное развитие. Вот эта тональность, вот эта атмосферность, уверенность и понимание обозначенных целей и того, как мы их будем достигать. Для меня это чрезвычайно важно", - подчеркнула Захарова.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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