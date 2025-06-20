https://ria.ru/20250620/zaharova-2024329750.html

Захарова назвала переговоры Ирана и Европы "мегафонной оголтелой риторикой"

Захарова назвала переговоры Ирана и Европы "мегафонной оголтелой риторикой" - РИА Новости, 20.06.2025

Захарова назвала переговоры Ирана и Европы "мегафонной оголтелой риторикой"

Переговоры между Ираном и странами Европы по ядерной тематике являются "мегафонной оголтелой риторикой", если в Европе хотят заниматься реальной дипломатией, то РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:39:00+03:00

2025-06-20T17:39:00+03:00

2025-06-20T17:39:00+03:00

европа

россия

иран

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Переговоры между Ираном и странами Европы по ядерной тематике являются "мегафонной оголтелой риторикой", если в Европе хотят заниматься реальной дипломатией, то у них есть все возможности, например в рамках МАГАТЭ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Это какая-то мегафонная оголтелая риторика. А если они хотят заниматься дипломатией, у них для этого есть все возможности, например на площадке МАГАТЭ. Заниматься не бесконечными махинациями и превращением очередной международной организации в инструмент реализации конъюнктурных каких-то идей, а заниматься реальной дипломатией там", - сказала она "Известиям". Захарова пояснила, что это высокая и непростая задача, но, если говорить о дипломатии — этим нужно заниматься. "Этим занимается как раз Россия. Проводит контакты, работает на площадке МАГАТЭ и в целом в Организации Объединенных Наций. Вот пусть смотрят и учатся", - заключила она.

https://ria.ru/20250620/zaharova-2024221152.html

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европа, россия, иран, мария захарова, война израиля и ирана: последние новости о конфликте