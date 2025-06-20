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Решающий вклад народов СССР в разгром нацизма неоспорим, заявила Захарова - РИА Новости, 20.06.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:19 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/zaharova-2024201985.html
Решающий вклад народов СССР в разгром нацизма неоспорим, заявила Захарова
Решающий вклад народов СССР в разгром нацизма неоспорим, заявила Захарова - РИА Новости, 20.06.2025
Решающий вклад народов СССР в разгром нацизма неоспорим, заявила Захарова
Правда о решающем вкладе народов СССР в победе над нацистской Германией неоспорима и будет жить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:19:00+03:00
2025-06-20T13:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ереван
германия
москва
мария захарова
80-летие победы в великой отечественной войне
политика
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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Правда о решающем вкладе народов СССР в победе над нацистской Германией неоспорима и будет жить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в обращении к участникам открывшейся в пятницу в Ереване конференции масс-медиа российских соотечественников "Диалог с Москвой". По словам Захаровой, сегодня как никогда ужесточились попытки ревизии итогов Второй мировой, Великой Отечественной, попытки нивелирования роли советского народа и Красной армии в разгроме фашизма, попытки переписать историю, поставить все с ног на голову и укоренить чудовищные страшные фейки о тех временах. "Особенно цинично и нагло подобные заявления звучат в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который объявлен президентом нашей страны Годом Защитника Отечества. Но историческая правда о решающем вкладе народов Советского Союза в разгром нацистской Германии неоспорима и будет жить. Она будет передаваться будущим поколениям, в том числе благодаря нашим совместным усилиям", - отметила официальный представитель российского МИД. Говоря об открывшейся конференции, Захарова отметила, что такие встречи всегда отличает актуальная повестка, которая объединяет представителей диаспоральных русскоязычных зарубежных средств массовой информации, членов организаций соотечественников, российских экспертов. "Вот и в этот раз организаторы подготовили, на мой взгляд, очень интересную программу мероприятий и во время работы в рамках конференции вы сможете принять участие в дискуссиях, лекциях, мастер-классах, поделиться опытом, обсудить текущие профессиональные вопросы", - добавила она. В конференции, которая проходит в Доме Москвы в Ереване, принимают участие более 60 представителей русскоязычных СМИ и организаций соотечественников из стран ближнего зарубежья, Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Организаторами мероприятия выступают правительство Москвы, департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московский Дом соотечественника и Дом Москвы в Ереване. Программа мероприятия включает панельные дискуссии, мастер-классы, тематические секции, круглые столы. Участники обсудят текущие профессиональные вопросы и задачи, представят свои проекты, поделятся опытом, узнают о работе ведущих российских и московских СМИ.
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ереван, германия, москва, мария захарова, 80-летие победы в великой отечественной войне, политика
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ереван, Германия, Москва, Мария Захарова, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Политика
Решающий вклад народов СССР в разгром нацизма неоспорим, заявила Захарова

Захарова: правда о вкладе народов СССР в разгром нацистской Германии неоспорима

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Правда о решающем вкладе народов СССР в победе над нацистской Германией неоспорима и будет жить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в обращении к участникам открывшейся в пятницу в Ереване конференции масс-медиа российских соотечественников "Диалог с Москвой".
По словам Захаровой, сегодня как никогда ужесточились попытки ревизии итогов Второй мировой, Великой Отечественной, попытки нивелирования роли советского народа и Красной армии в разгроме фашизма, попытки переписать историю, поставить все с ног на голову и укоренить чудовищные страшные фейки о тех временах.
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"Особенно цинично и нагло подобные заявления звучат в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который объявлен президентом нашей страны Годом Защитника Отечества. Но историческая правда о решающем вкладе народов Советского Союза в разгром нацистской Германии неоспорима и будет жить. Она будет передаваться будущим поколениям, в том числе благодаря нашим совместным усилиям", - отметила официальный представитель российского МИД.
Говоря об открывшейся конференции, Захарова отметила, что такие встречи всегда отличает актуальная повестка, которая объединяет представителей диаспоральных русскоязычных зарубежных средств массовой информации, членов организаций соотечественников, российских экспертов.
"Вот и в этот раз организаторы подготовили, на мой взгляд, очень интересную программу мероприятий и во время работы в рамках конференции вы сможете принять участие в дискуссиях, лекциях, мастер-классах, поделиться опытом, обсудить текущие профессиональные вопросы", - добавила она.
В конференции, которая проходит в Доме Москвы в Ереване, принимают участие более 60 представителей русскоязычных СМИ и организаций соотечественников из стран ближнего зарубежья, Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.
Организаторами мероприятия выступают правительство Москвы, департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московский Дом соотечественника и Дом Москвы в Ереване. Программа мероприятия включает панельные дискуссии, мастер-классы, тематические секции, круглые столы. Участники обсудят текущие профессиональные вопросы и задачи, представят свои проекты, поделятся опытом, узнают о работе ведущих российских и московских СМИ.
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