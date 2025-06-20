https://ria.ru/20250620/zaderzhanie-2024249420.html

В Калужской области задержали мужчину, оскорблявшего ВС России

В Калужской области задержали мужчину, оскорблявшего ВС России - РИА Новости, 20.06.2025

В Калужской области задержали мужчину, оскорблявшего ВС России

Мужчину, который оставлял оскорбительные комментарии в адрес ВС РФ в соцсети и использовал Telegram-боты, направленные на создание диверсионных отрядов,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:18:00+03:00

2025-06-20T15:18:00+03:00

2025-06-20T15:18:00+03:00

происшествия

россия

калужская область

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ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости. Мужчину, который оставлял оскорбительные комментарии в адрес ВС РФ в соцсети и использовал Telegram-боты, направленные на создание диверсионных отрядов, задержали в Калужской области, сообщили в УФСБ России по региону. "Мужчина оставил оскорбительные комментарии в одной из социальных сетей. Все они были направлены в адрес ВС РФ. Помимо этого, он использовал вражеские Telegram-боты, которые направлены на создание диверсионных отрядов внутри России", - сообщили в УФСБ России по Калужской области. В УФСБ добавили, что мужчина был задержан. Он раскаялся на камеру и призвал других "не повторять его ошибок" и "чтить героев и защитников нашей Родины". В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

https://ria.ru/20250526/akter-2019097545.html

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происшествия, россия, калужская область