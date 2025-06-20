https://ria.ru/20250620/zaderzhanie--2024198376.html
Источник: замминистра транспорта Хабаровского края задержали
Источник: замминистра транспорта Хабаровского края задержали - РИА Новости, 20.06.2025
Источник: замминистра транспорта Хабаровского края задержали
Заместителя министра транспорта Хабаровского края Владимира Березовского задержали по подозрению в растрате, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:08:00+03:00
2025-06-20T13:08:00+03:00
2025-06-20T14:26:00+03:00
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ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости. Заместителя министра транспорта Хабаровского края Владимира Березовского задержали по подозрению в растрате, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Заместителя министра транспорта в Хабаровском крае Владимира Березовского задержали по подозрению в растрате, сейчас дело расследуется", - сказал собеседник агентства.В соцсетях появилась информация, что чиновника задержали еще в четверг, якобы его подозревают в махинациях с контрактом, связанным с подъёмом затонувших судов из реки Амур.Березовский родился в Бикине 14 сентября 1973 года, был главой родного городского поселения Бикинского муниципального района, занимал пост начальника управления организации перевозок. С осени 2022 года значится в должности замминистра транспорта и дорожного хозяйства края.
https://ria.ru/20250616/orel-2023201413.html
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хабаровский край, общество
Хабаровский край, Общество
Источник: замминистра транспорта Хабаровского края задержали
Замминистра транспорта Хабаровского края Березовского задержали