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Путин назвал одну из важных задач российских властей в сфере экономики
Путин назвал одну из важных задач российских властей в сфере экономики - РИА Новости, 20.06.2025
Путин назвал одну из важных задач российских властей в сфере экономики
Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, назвал одной из ключевых задач новое качество инвестклимата,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:18:00+03:00
2025-06-20T16:18:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, назвал одной из ключевых задач новое качество инвестклимата, снижение издержек бизнеса по всем направлениям, вплоть до текущей операционной деятельности."Второе ключевое направление наших действий, на котором остановлюсь сегодня, это новое качество инвестиционного климата. По сути, речь идет о кардинальной минимизации издержек бизнеса, предпринимателей, по всем направлениям - от строительства и обеспечения коммуникациями новых проектов до текущей операционной деятельности, включая все виды учета и нотариальное сопровождение", - сказал глава государства.Путин добавил, что в этом направлении власти работают "в тесном контакте с регионами, предпринимательскими и экспертными кругами".Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Путин о рейтинге инвестклимата
В лидерах рейтинга этого года Москва, Нижегородская область и Татарстан, а также Подмосковье и Башкирия.
Президент поздравил региональные команды и предложил залу отметить успехи аплодисментами.
2025-06-20T16:18
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал одну из важных задач российских властей в сфере экономики
Путин назвал снижение издержек бизнеса одной из важных задач