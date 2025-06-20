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Яровая: фейки становятся подложкой для оправдания санкций против России

Яровая: фейки становятся подложкой для оправдания санкций против России - РИА Новости, 20.06.2025

Яровая: фейки становятся подложкой для оправдания санкций против России

Фейки становятся подложкой для оправдания действий политиков и стран, а также санкций против РФ, так как нужны были стереотипы, что Россия это заслужила,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:01:00+03:00

2025-06-20T14:01:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Фейки становятся подложкой для оправдания действий политиков и стран, а также санкций против РФ, так как нужны были стереотипы, что Россия это заслужила, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая. "Сегодня обман или фейки становятся подложкой для оправдания тех или иных действий политиков и стран, в том числе для оправдания действий агрессивных, для оправданий тех же санкций, которые на самом деле должны называться как экономический бандитизм, но они называются экономическими санкциями. Но для того, чтобы у мирового сознания, общества, у народов разных стран не возникало противление злу, нужно было заложить стереотипы о том, что Россия это заслужила", - сказала она на сессии "Борьба с фейками. Формирование глобальной инфраструктуры и консолидации усилий" в рамках ПМЭФ. Она отметила, что обман стал технологией "большого масштаба", потому что коммуникации приобрели другую скорость и другое целеполагание. Депутат добавила, что формы обмана имеют разное оформление и право в мире претерпевает серьезные испытания. "Сегодня дезинформация в политическом смысле - это фактически информационный терроризм. Но мы же научились противодействовать терроризму в логике национальном, например, контртеррористические операции", - добавила парламентарий. Вице-спикер добавила, что есть "вбросы", которые несут цивилизационную угрозу и влияют на глобальную безопасность. "Здесь должна работать система реагирования того журналистского сообщества, которая готова в очень короткий период времени опровергнуть эту информацию, не дав политикам совершать чудовищные действия, которые бы оправдывались", - заключила она. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, ирина яровая, госдума рф