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Глава Якутии предложил пересмотреть подходы к формированию энерготарифов

Глава Якутии предложил пересмотреть подходы к формированию энерготарифов - РИА Новости, 20.06.2025

Глава Якутии предложил пересмотреть подходы к формированию энерготарифов

Глава Якутии Айсен Николаев на площадке ПМЭФ-2025 предложил пересмотреть подходы к формированию энерготарифов и усилить господдержку энергетического комплекса,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:39:00+03:00

2025-06-20T10:39:00+03:00

2025-06-20T10:39:00+03:00

республика саха (якутия)

экономика

жкх

россия

дальний восток

санкт-петербург

айсен николаев

владимир путин

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ЯКУТСК, 20 июн - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев на площадке ПМЭФ-2025 предложил пересмотреть подходы к формированию энерготарифов и усилить господдержку энергетического комплекса, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Глава Якутии, председатель комиссии госсовета по направлению "Энергетика" Айсен Николаев предложил пересмотреть подходы к формированию тарифов и усилить государственную поддержку энергетического комплекса. Такие меры позволят реализовать планы по развитию электроэнергетики страны и снизить затраты потребителей, заявил он на сессии "Инвестиции в электроэнергетике на горизонте до 2050 года" XXVIII Петербургского международного экономического форума", - рассказали в пресс-службе. На сессии обсудили обновленную по поручению президента страны Владимира Путина Энергетическую стратегию России. Документ связывает планы развития отрасли с экономическими условиями, растущими потребностями промышленности и населения. Однако, как отметили эксперты, закладывание в платежи потребителей затрат на инвестиции приведет к замедлению экономического роста. Особенно остро такая проблема стоит на Дальнем Востоке. После ухода крупных промышленных потребителей из регионального "котла" на сети ФСК энергопредприятия наращивают убытки и не имеют возможность самостоятельно модернизировать оборудование. "Считаю, что надо принять регуляторные меры по возвращению крупных потребителей в региональный "котел". Для этого, конечно, нужно устанавливать тарифы для этих крупных потребителей на другом, приемлемом уровне. Во-вторых, нужно, решить вопрос с субсидией федерального бюджета на софинансирование компенсации выпадающих доходов территориальных сетевых организаций. Ну и, конечно, с учетом первых двух решений нужны региональные соглашения, которые четко будут прописывать ответственность всех сторон этого процесса", - подчеркнул Николаев. По его словам, госинвестиции, налоговые льготы, сбалансированное тарифное регулирование и содействие институтов развития в получении льготных кредитов, развитие электроэнергетики требует господдержки. Отдельно он остановился на децентрализованной зоне энергоснабжения, к которой относится 64% территории Якутии. С 2021 года в республике ввели 12 автоматизированных гибридных энергокомплексов. До конца 2030 года необходимо построить еще 61. Общая сумма инвестиций составит порядка 16 миллиардов рублей. Однако процесс тормозит высокая ключевая ставка. "Есть разные источники. В том числе Минвостокразвития сейчас предлагает одним из источников оставить половину средств так называемой "дальневосточной надбавки", которую хотят ликвидировать. Мы, наоборот, настаиваем, чтобы она осталась, и чтобы половину от нее направляли на решение вопросов по локальной генерации. По Якутии, например, это будет 5 миллиардов рублей ежегодно. При этом только на одном топливе к 2035 году ежегодная экономия составит 15 миллиардов рублей, что, конечно же, отразится на снижении самой дальневосточной надбавки", - сказал Николаев. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/most-2024091514.html

https://ria.ru/20250619/transport-2023780876.html

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дальний восток

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экономика, жкх, россия, дальний восток, санкт-петербург, айсен николаев, владимир путин