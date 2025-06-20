https://ria.ru/20250620/yakutiya-2024123221.html

Якутия способна увеличить объемы продукции для СВОкутия

Якутия способна увеличить объемы продукции для СВОкутия - РИА Новости, 20.06.2025

Якутия способна увеличить объемы продукции для СВОкутия

Якутия может увеличить объемы выпускаемой продукции для СВО в случае государственного заказа от Минобороны, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:23:00+03:00

2025-06-20T10:23:00+03:00

2025-06-20T10:23:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Якутия может увеличить объемы выпускаемой продукции для СВО в случае государственного заказа от Минобороны, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава республики Айсен Николаев. Ранее вице-премьер РФ Юрий Трутнев рассказал историю, как боец, передвигавшийся на якутском снегоболотоходе, выжил после подрыва на противотанковой мине, его транспортное средство продолжило движение, лишь загорелось колесо. Николаев передал бойцам продукцию предприятий территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая": FPV-дроны, электрические мотоциклы эндуро "Тимир АТ", снегоболотоходы ООО "ЯКТ-Сокол", квадрокоптеры. Как отметил на ПМЭФ глава региона, бойцы на спецоперации хорошо отзываются про оборудование и технику из Якутии. "За прошлый год порядка 400 единиц квадроциклов, 400 единиц электрических мотоциклов поставили на СВО. И сейчас изготавливаем. Конечно, бойцы просят больше. И мы очень надеемся, что министерство обороны включит нашу технику в реестр государственного оборонного заказа. Сегодня изготовление продукции финансируется республикой и министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Понятно, что при всем желании мы не можем эту продукцию изготавливать в тех масштабах, которые нужны. Наши заводы по производству данной продукции готовы выпускать не сотни единиц, а уже тысячи", - сказал Николаев. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/yakutiya-2023781362.html

https://ria.ru/20250614/sabantuy-2022798221.html

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экономика, технологии, россия, дальний восток, арктика, айсен николаев, юрий трутнев